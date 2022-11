Il Mondiale 2022 si è concluso da poco, ma si guarda già al prossimo. Il rinnovato team Husqvarna Intact GP infatti ha già presentato programma e piloti per il prossimo Campionato del Mondo. La squadra di Memmingen sarà in azione in due categorie ‘classiche’, ma anche nel Mondiale elettrico. In Moto2 schiera il campione europeo in carica ed ex MotoE Lukas Tulovic (un 2019 completo nella categoria, più tre GP nel 2018) e Darryn Binder, esordiente in arrivo dalla MotoGP. In Moto3 ci sono Ayumu Sasaki, in forte crescita in questo 2022, ed il debuttante Collin Veijer. In MotoE invece la squadra tedesca punta sull’esperto Hector Garzo ed il rookie Randy Krummenacher.

Formazione rinnovata e raddoppiata dopo il titolo 2022 con Dominique Aegerter, tra gli ospiti di una serata eccezionalmente svolta nella sala concerti Kaminwerk. Un cambio per celebrare in grande stile i 10 anni di corse del team bavarese, assieme ad una “nuova era” per la squadra, grazie alla collaborazione con Husqvarna dopo la fine dell’accordo col Max Racing Team. Circa 500 gli ospiti presenti, compresi molti membri dello staff dal Junior Team alla struttura mondiale, oltre al sindaco della città di Memmingen, Manfred Schilder.

Intact GP tra esperti e debuttanti

Obiettivo top ten per Lukas Tulovic, al rientro nel Mondiale dopo un 2022 trionfale nell’Europeo Moto2. Nuova esperienza per Darryn Binder, “sceso” dalla MotoGP dopo il doppio salto dalla Moto3. Il pilota sudafricano ha già provato la KALEX Triumph in un recente test privato ed è determinato a fare bene in classe intermedia. In Moto3 Ayumu Sasaki mira ancora più in alto: dopo i risultati del 2022 mira costantemente alla top 3, con possibile vista al campionato. Collin Veijer, protagonista in JuniorGP e Rookies Cup, non ha obiettivi precisi, ma guarda al compagno di box per migliorarsi costantemente nel suo primo anno mondiale.

Foto: F. Glaenzel/Intact GP