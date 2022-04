MotoGP: Franco Morbidelli aspetta l’Europa “Torneremo protagonisti”

Franco Morbidelli vede la luce in fondo al tunnel. È da diverso tempo che non riesce a lottare per le prime posizioni tuttavia la situazione non è drammatica, tutt’altro. A livello fisico Morbidelli non ha più nessun tipo di problema e si trova molto bene con il suo nuovo capo tecnico Patrick Primmer che ha preso il posto dello storico ingegner Forcada. Logicamente, quando ci sono dei cambiamenti importanti, serve sempre una fase di adattamento ma il feeling è buono, questo è molto positivo. Dopo la gara di Austin Franco Morbidelli è apparso rammaricato per il piazzamento ma tranquillo e fiducioso per il futuro.

Franco, come ti senti?

“Ovviamente sono dispiaciuto per il piazzamento ma credo che dobbiamo essere felici e fiduciosi. Stiamo facendo dei passi avanti a livello di setup ed un po’ in generale. Abbiamo creato una buona base di partenza per le gare in Europa”.

Ieri cosa ti è successo nel warm-up?

“Abbiamo avuto dei problemi elettrici e quindi abbiamo dovuto provare un assetto nuovo direttamente in gara”.

Hai gareggiato quindi con un nuovo setup.

“Sì ed ho dovuto adattarmi durante il Gran Premio, giro dopo giro. La moto ora ha un bilanciamento diverso ed ho dovuto cercare di prenderci confidenza. Però mi sono trovato bene, sono contento perché questo set up mi piace molto”.

Prospettive?

“Abbiamo cambiato diverse cose sulla moto e c’è ancora da lavorare ma se nei prossimi appuntamenti riusciremo a partire fin dal venerdì con questo nuovo setup, dovremmo riuscire a migliorare le nostre prestazioni in generale e fare dei buoni week-end. Ovviamente è quello che speriamo”.