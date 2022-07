Giornate di emozioni a Misano per il World Ducati Week, ma non solo per i tifosi. Fabio Di Giannantonio in particolare ha avuto l’occasione di incontrare il pilota che ha sempre ammirato. Il #21 che ha utilizzato fino all’anno scorso non era casuale, ma era riferito a Troy Bayliss. Leggenda delle due ruote in generale e di Ducati in particolare, nonché idolo del pilota romano fin da bambino. Ora l’alfiere Gresini Racing ha avuto l’occasione di incontrarlo.

“Un sogno d’infanzia, grazie Troy!” Queste le parole a commento della foto postata con orgoglio da Fabio Di Giannantonio sui suoi canali social. La grande ammirazione per il pluricampione australiano non è mai stata un segreto. “Mi emoziono ogni volta che vedo le moto di Troy Bayliss” aveva detto il rookie MotoGP prima dell’inizio della stagione, a commento della visita al Museo Ducati. Al WDW ecco l’attesa occasione per scambiare due parole con Troy Bayliss in persona. Oltre alla foto ricordo ed alla firma su un casco dedicato.

Giornate di festa a Misano con tutti i ragazzi Ducati del presente, ma senza dimenticare i campioni del passato. Troy Bayliss, per il quale non è mancato un bel bagno di folla, c’era anche per accompagnare il figlio Oliver, al debutto quest’anno nel Mondiale Supersport. Con Barni Racing Team e, neanche a dirlo, in sella ad una Rossa. Un nuovo capitolo di una lunga storia che lega Ducati a quel cognome così importante.

Foto: Instagram