Super volata del British Superbike: Mackenzie su O’Halloran per 0″037!

Il team McAMS Yamaha del British Superbike dispone di R1 iper-performanti, di un filo-diretto con la casa madre e, se in perfetta condizione, di due piloti in grado di fare il vuoto. La controprova in Gara 3 a Brands Hatch con Tarran Mackenzie e Jason O’Halloran scappati via nella fase decisiva della contesa, concedendo al numeroso pubblico presente un ultimo giro da antologia. A nulla è bastato un attacco all’ultima curva a “O’Show” per battere un ritrovato compagno di squadra, nuovamente sul gradino più alto del podio dopo il successo di Gara 2, rilanciando le proprie quotazioni in campionato.

MACKENZIE PIEGA O’HALLORAN PER 37 MILLESIMI

In un emozionante finale al fotofinish, a “Taz” sono bastati 37 millesimi per avere ragione dell’australiano, conquistando la seconda vittoria stagionale, la 15^ personale in carriera nel BSB. Superati mesi difficile per un doppio-infortunio (frattura di entrambe le caviglie in due distinte occasioni), il Campione in carica finalmente questo weekend ha trovato il giusto ritmo. Ma non solo: la gioia della vittoria e, non da meno, il riaggancio in zona-Showdown in classifica.

O’HALLORAN LEADER DEL BRITISH SUPERBIKE

Seppur scottato da questa sconfitta, Jason O’Halloran guardando il bicchiere mezzo-pieno si ritrova al comando della classifica. Adesso sono 10 i punti di vantaggio su Bradley Ray, nuovamente quarto sul traguardo e preceduto da un Glenn Irwin in stato di grazia. Il portacolori Honda ha condotto Gara 3 per 10 giri, tirando fuori il massimo dalla propria Fireblade in un weekend a dir poco problematico.

DISASTRO PBM DUCATI: SYKES NON PARTE NEMMENO

Per la Ducati nuovamente Tommy Bridewell (Oxford Products Racing Moto Rapido) si difende con il quinto posto finale, mentre in casa PBM è disastro totale. Di fatto Gara 3 non è nemmeno iniziata per Tom Sykes, il quale ha lasciato la griglia di partenza prima dello start per un inconveniente alla propria V4 R. Non è andata meglio al bi-Campione Josh Brookes, caduto nel corso del primo giro alla Westfield Bend. Un weekend disastroso che impone opportune riflessioni alla squadra di Paul Bird in vista del prossimo round in agenda, nel weekend di ferragosto, sul velocissimo tracciato di Thruxton.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Brands Hatch Circuit, Classifica Gara 3

1- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 20 giri in 28’45.305

2- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.037

3- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 3.543

4- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 3.818

5- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 5.009

6- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 5.139

7- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 7.531

8- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 11.754

9- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 16.043

10- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 16.350

11- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 16.582

12- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 16.609

13- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 18.089

14- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 21.734

15- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 26.606

16- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 26.663

17- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 26.826

18- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 40.261

19- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 40.752

20- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 40.822

21- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 42.564

22- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + + 42.646

23- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR – + + 45.182