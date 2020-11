Enea Bastianini, brindisi da campione con il Fan Club e l’amico Toccaceli

Enea Bastianini, ritorno a casa da Campione del Mondo Moto2. Ad accoglierlo il suo Fan Club e qualche amico, tra i quali Bryan Toccaceli.

Non è tempo per grandi feste, ma una rappresentanza del Fan Club di Enea Bastianini ha organizzato un brindisi per il proprio eroe, di ritorno dal Portogallo. L’alfiere Italtrans Racing quindi ha festeggiato così il rientro a casa da Campione del Mondo Moto2. Presente anche un’ospite di riguardo, Bryan Toccaceli, legato a Bastianini da una fortissima amicizia che il #33 ha sempre rimarcato con significativi gesti in mondovisione (la mascherina con BT60, la maglia da motocross una volta vinto il titolo, per citarne un paio).

Il primo titolo in carriera sia per lui che per la sua squadra, a conclusione di una stagione memorabile. Lo ricordiamo, appena la sua seconda nella classe intermedia, ma anche l’ultima. Sarà così infatti che si presenterà l’anno prossimo in MotoGP, pronto all’esordio con la Ducati di Esponsorama Racing. Ma prima è tempo di godersi questo mondiale. “Un risultato incredibile per me, per tutte le persone che seguono il Motomondiale. Vedremo di preparare una bella festa, certo nel rispetto delle norme attuali.”











Foto: Enea Bastianini Fan Club