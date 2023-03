Dennis Foggia a Misano con la Ducati Panigale “Un buon allenamento”

Dennis Foggia in Ducati? L’ipotesi al momento è ancora molto lontana. Il pilota romano quest’anno debutterà nel Mondiale Moto2 con l’Italtrans Racing Team e sarà il compagno di squadra di Joe Roberts. Dennis Foggia è reduce da una buona stagione in Moto3 e nel 2023 è tra in piloti più attesi della classe intermedia. A Misano si è allenato con una V4S del Garage51 di Michele Pirro così come ha fatto Andrea Iannone. Ovviamente ogni pilota del Motomondiale spera di correre in MotoGP e la rossa di Borgo Panigale è la moto più ambita.

“Un futuro in Ducati? Vediamo, chissà” scherza Dennis Foggia che sale sulla V4S e sorride. Gira parecchio e si diverte, come un semplice appassionato “Non ho mai provato una Ducati, è la prima volta in assoluto. E’ un semplice allenamento in pista, è un’occasione per stare un po’ in sella ad una moto, nulla di più“.

Come ti è andata la preparazione invernale?

“L’inverno è andato bene. Mi sono preparato al meglio in vista del debutto in Moto2. A Roma, anzi in Italia in generale, ci sono state delle giornate un po’ fredde quindi non ho girato molto con la moto. Il 14 ed il 15 marzo però si parte per i primi test a Jerez e staremo a vedere”.

Pronto per l’esordio in Moto2?

“C’è tanto da imparare per me quest’anno. Sono molto motivato come del resto anche la mia squadra quindi abbiamo delle belle aspettative ma non mi sbilancio. Non vedo l’ora iniziare e fare bene”.

