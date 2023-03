Superbike, Scott Redding indica la via: due richieste a BMW

Dopo l’avvio difficile in Australia, neanche il fine settimana in Indonesia è stato semplice per la BMW. Tolto l’incoraggiante sesto posto di Michael van der Mark in Gara 1, i risultati al Mandalika International Street Circuit non sono stati esaltanti. E Scott Redding si è anche sfogato contro la sua M 1000 RR dopo il ritiro nella prima manche.

Finora la moto tedesca non è stata all’altezza delle aspettative. Nonostante i grandi miglioramenti che erano stati annunciati, non si sono verificati progressi significativi rispetto al 2022. C’è tanto lavoro da fare. Non è detto che con il tempo non ci sia la possibilità di vedere la casa bavarese davvero competitiva nel Mondiale Superbike, però il gap da recuperare sulle prime della classe è ancora ampio. C’è tanto lavoro da fare, lo si era capito già dai test pre-campionato.

Superbike Indonesia: i commenti di Scott Redding

Redding, dopo il ritiro di Gara 1, è arrivato nono in Superpole Race e decimo in Gara 2. Vede spiragli positivi per il futuro, nonostante sia insoddisfatto di non poter lottare per il podio: “Domenica sono stato abbastanza contento della prestazione, dopo un sabato deludente. Già dal warmup avevo sensazioni migliori e gareggiando le ho confermate. In Gara 2 sono stato sfortunato, sono caduto quando è uscita la bandiera rossa e ho dovuto ripartire dalla quattordicesima casella invece che dall’ottava. Il livello è alto e fare la differenza è complicato. Sono partito bene e sono risalito, poi ho commesso un errore in curva 1 e ho perso posizioni, finendo decimo“.

Scott ha lasciato l’Indonesia con un feedback positivo e ottimismo in vista dei prossimi round del campionato mondiale SBK: “Per la prima volta quest’anno ho avvertito maggiore feeling con la moto e ho avuto la sensazione di poter spingere. Ero contento a fine gara. Spero che possiamo ripartire da qui per il resto della stagione“.

BMW, test a Barcellona per migliorare la M 1000 RR

L’ex pilota Ducati ha le idee chiare su cosa va migliorato sulla sua M 1000 RR, in particolare ha due richieste: “Dobbiamo far girare di più la moto – spiega – e avere più accelerazione in uscita di curva. Ho la sensazione che se riusciamo a fare un passo avanti, saremo più competitivi e potremo guidare con maggiore facilità. Sarò felice se riusciremo a migliorare“.

Il prossimo round del calendario Superbike è in programma ad Assen nel weekend 21-23 aprile. Prima, però, BMW sarà in azione a Barcellona per un test molto importante. Si cercherà di sviluppare ulteriormente la nuova moto e di migliorarla nelle aree più deboli.

Foto: BMW