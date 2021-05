Arm pump, sotto i ferri anche Bendsneyder (Moto2) e Herrera (MotoE)

Altri interventi per sindrome compartimentale: si aggiungono alla lista il pilota Moto2 Bo Bendsneyder e la pilota MotoE María Herrera.

Sindrome compartimentale ormai sempre più comune tra i piloti del Motomondiale. Dopo Lecuona, Miller e Quartararo in MotoGP (più prossimamente Aleix Espargaró), si aggiungono alla lista anche Bo Bendsneyder e María Herrera, operati in questi giorni per risolvere appunto questo problema. L’olandese del Mandalika SAG Team in Moto2 e la pilota Aspar Team in MotoE non dovrebbero avere particolari difficoltà a presentarsi tra una decina di giorni a Le Mans per il prossimo evento nelle rispettive categorie.

Bo Bendsneyder si è affidato alle cure del USP Institut Universitari Dexeus per sistemare il braccio destro. Un problema comparso in maniera piuttosto importante nel corso del fine settimana Moto2 a Jerez e per il quale si è deciso di porre rimedio il più presto possibile. Per María Herrera invece i guai, anche per lei al braccio destro, andavano avanti da un paio di mesi. Dopo la nona posizione ottenuta nel primo weekend elettrico dell’anno è stata operata dallo staff del dottor Villamor del iQtra Medicina Avanzada, a Madrid.