Aprilia e le concessioni: il gioco vale la candela

Celebrata la storica vittoria in quel di Termas de Rio Hondo, la conseguente domanda non poteva che essere: “A questo punto, Aprilia ha perso le cosiddette concessioni previste dal regolamento MotoGP?”. La risposta, per ora, è negativa. Tuttavia, la casa di Noale è ad un passo da perdere le concessioni, ma sarebbero ben felici di farlo.

Aprilia e le concessioni

Per favorire i costruttori in difficoltà in termini di performance e risultati conseguiti, nel 2014 il regolamento MotoGP aveva previsto per la prima volta l’introduzione delle concessioni (le celebri “Factory con concessioni”). La normativa attuale, introdotta nel 2016, prevede che siano riservate alle case di fatto a digiuno (o quasi) di podi o vittorie nella top class. L’unica rimasta a poter usufruire delle concessioni è proprio Aprilia, con KTM che le ha perse a partire dalla stagione 2021 dopo le 3 vittorie conseguite nel 2020.

Vantaggi

I vantaggi delle concessioni non sono di poco conto. Nove motori per affrontare l’intera stagione della MotoGP (e non 7) senza l’obbligatorietà di doverli sigillare (ergo con sviluppo consentito a campionato in corso), 6 e non 3 wild card in GP da svolgere con un proprio collaudatore, test di fatto liberi (o quasi) con piloti titolari e/o tester. Anche in prossimità dell’evento stesso, come accaduto per KTM a Brno nel 2020, con delle prove private tramutatesi nell’arco di 10 giorni nella prima vittoria a firma Brad Binder.

Perdere le concessioni

Il sistema di concessioni si basa semplicemente su una somma di punti in base ai risultati raggiunti nell’arco di due anni. Un costruttore per poter usufruire delle concessioni non deve aver ottenuto 6 punti in questo lasso di tempo. Ciascuna vittoria conseguita in gara vale 3 punti, 2 per ogni singolo secondo posto, 1 per ciascun terzo posto totalizzato. In questo momento, Aprilia è a quota 4. Chiaramente 3 sono frutto della vittoria conseguita in Argentina, più 1 in virtù del podio a Silverstone (3°) dello scorso anno.

Cosa manca ad Aprilia

Di fatto mancano due punti, ottenibili con un secondo o due terzi posti. Risultati, considerando l’attuale livello di competitività della RS-GP, ampiamente alla portata. Oltretutto, non soltanto da ottenere nel corso del 2022, ma fino al mese di agosto 2023. Come tuttavia ribadito da Massimo Rivola, il gioco vale la candela per Aprilia…