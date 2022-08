Andrea Dovizioso, tifosi dispiaciuti per il ritiro “Meritava il titolo MotoGP”

“Sei stato un grande anche se il titolo Mondiale in MotoGP non è arrivato”. I tifosi di Andrea Dovizioso sono dispiaciuti per il ritiro anticipato ma esprimono tutto il loro affetto al pilota forlivese. Uno dei ragazzi del Dovizioso Fans Club Mirandola ha scritto un lungo post nel gruppo Facebook “Team Ten Bota”, in cui si ritrovano tutti i tifosi del Dovi. “Massimo rispetto per la tua decisione. Auguri per il futuro e grazie per le emozioni che ci hai dato in questi anni. Ti seguiremo anche nelle attività sportive che intraprenderai”.

Tutti esprimono stima e gratitudine “Se c’è un pilota che meritava il Mondiale MotoGP eri proprio tu. Per noi sarai per sempre il numero 1”.

Su Twitter è particolarmente attivo il Club Dovi Power Indonesia che raggruppa tutti i fans asiatici. Ieri ha pubblicato tanti post con frasi ed immagini per ricordare il pilota che ha fatto sognare i supporters indonesiani ai tempi della Ducati. Andrea Dovizioso ha molti fans anche in Argentina che hanno espresso la loro gratitudine attraverso i social.

Il Dovi non è mai stato un personaggio mediatico. Non ha mai avuto un fans club super ufficiale e milioni di supporters però quelli che ha sono veramente affezionati. Ora Andrea si dedicherà al motocross e difficilmente si vedranno i suoi tifosi nei crossodromi. Il tifo per Dovizioso è sempre stato molto composto e discreto anche perché lui stesso non è mai stato troppo espansivo ed estroverso. Per certi aspetti è un romagnolo atipico. E’ nato a Forlì, ai margini della Riders Land, lontano da Misano e dallo stereotipo del pilota cresciuto a piadine, minimoto e motorini truccati.

