La MotoGP lascia l'Europa con un campionato ancora senza padrone. Jorge Martin arriva al GP del Giappone, in programma a Motegi dal 2 al 4 ottobre, da leader con 306 punti e 12 lunghezze di vantaggio su Marc Marquez . Restano 7 Gran Premi, 14 gare e 259 punti da assegnare.

Quattro leader in una stagione

Dietro la coppia di testa ci sono Marco Bezzecchi a 42 punti e Pedro Acosta a 72. Non solo i primi quattro della classifica: tutti hanno già guidato il Mondiale nel 2026. Acosta era in testa dopo il GP inaugurale in Thailandia, fino al Brasile. Poi Bezzecchi ha tenuto il comando per 8 Gran Premi, fino all'Olanda, prima di cedere il testimone al compagno di squadra Martin. A Misano Marquez lo ha raggiunto a pari punti, restando davanti per il maggior numero di vittorie, fino al sorpasso di Jorge in Austria.

Al Red Bull Ring Martin ha battuto Marquez in entrambe le gare, con la vittoria nella Sprint e il secondo posto la domenica,. Dopo quel weekend il madrileno ha deciso di non operarsi per la sindrome compartimentale al braccio. Sulle ambizioni di Aprilia avevamo già raccontato in Aprilia carica Jorge Martin: "Ha due grandi vantaggi"

"Il tour asiatico comincia e ci arriviamo in un buon momento", ha detto Martin. "Stiamo lavorando molto bene come squadra e voglio ringraziare Aprilia per il grande lavoro che sta facendo. Dobbiamo continuare su questa strada, mantenendo costanza e restando concentrati sui nostri obiettivi."

Costanza contro velocità

Motegi evoca ricordi opposti. Un anno fa Martin centrò Bezzecchi alla curva 1 della Sprint e si fratturò la clavicola, mentre Marquez proprio lì si laureò campione del mondo al termine del suo ritorno dopo gli infortuni. Nel 2026 Marc ha raccolto solo cinque podi la domenica, ma sono tutti vittorie, a cui si aggiungono sei successi nelle Sprint.

Bezzecchi, doppio terzo in Austria, punta sulla pista giapponese: "Mi piace molto il tracciato di Motegi e l'anno scorso siamo andati piuttosto bene. Il nostro obiettivo è fare un buon weekend e continuare il lavoro che stiamo facendo". Acosta arriva con cinque top 5 consecutivi, gli ultimi tre sul podio e la prima vittoria in MotoGP in Austria. Lo spagnolo ripete di non avere nulla da perdere nella lotta per il titolo.

L'incognita pioggia

Gli ultimi 7 GP si correranno in 9 settimane, con cinque trasferte extraeuropee in sei weekend: basta un piccolo infortunio per cambiare tutto. E c'è il meteo: il Giappone è sotto la pioggia da settimane. Le previsioni indicano un miglioramento tra sabato e domenica. Motegi sarà anche un esame per Ducati, chiamata a rispondere alla competitività delle RS-GP su un tracciato stop&go molto diverso da quelli delle ultime settimane.