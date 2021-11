Tony Cairoli sul podio di Parigi: il campione brilla anche nel Supercross

Tony Cairoli si distingue anche nel Supercross di Parigi. Sale sul podio nella terza manche, ma nulla può contro il campione francese Marvin Musquin.

Il Supercross di Parigi viene dominata da Marvin Musquin che fa tri di vittorie. Nella superpole ha però dovuto fare i conti con uno strepitoso Tony Cairoli che è andato a prendersi il secondo crono davanti a Romain Febvre. Il campione siciliano si è adattato più che bene alla categoria e al circuito parigino, ma nulla ha potuto contro il fuoriclasse francese.

In gara-1 Marvin Musqin è scappato via con Cedric Soubeyras che ha tenuto a bada Justin Brayton fino a due giri dalla fine, prima che l’americano trovasse la sua strada. Justin Bogle ha chiuso al quarto posto tenendo a bada un Febvre volante che è tornato dopo una brutta partenza, ma ha avuto il ritmo per arrivare secondo. Chad Reed ha lottato con i primi cinque e ha preso il sesto posto. Invece Tony Cairoli ha avuto una partenza terribile, è caduto al primo giro ed è rimasto nelle retrovie per tutta la manche.

In gara-2 Marvin Musquin ha ottenuto di nuovo l’holeshot, ma questa volta Romain Febvre è arrivato rapidamente al secondo posto. I due provano a prendere il largo, ma Febvre è caduto duramente ed è stato portato via in barella. Vittoria facile per Musquin, sul podio Cedric Soubeyras e Justin Brayton. Non lontano da loro c’erano Chad Reed e Tony Cairoli che lottavano per il quinto e sesto posto.

Nella terza manche il nove volte campione del mondo caccia fuori tutto il suo talento, ha preso aria di casa. Partito dalla seconda fila ha perso un po’ di ritmo a metà gara, ma nel finale va a prendersi il podio con un sorpasso al limite su Brayton che finisce a terra. Un’altra prova magistrale per il nostro Tony Cairoli che chiude 7° nella classifica finale del Supercross di Parigi.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri