Tony Cairoli: clamoroso ritorno nel Mondiale a Matterley Basin?

Tony Cairoli potrebbe partecipare alla prima tappa della stagione 2022 MXGP. Il siciliano pronto a sostituire l'infortunato Jeffrey Herlings a Matterley.

Tony Cairoli ha chiuso la carriera al termine della stagione MXGP 2021. Ma mai dire mai quando si parla di leggende come il nove volte campione del mondo. Infatti il fuoriclasse siciliano potrebbe tornare in sella alla KTM in occasione del primo round mondiale a Matterley Basin, il 20 febbraio, cioè fra pochissimi giorni. A far balenare questa entusiasmante ipotesi è stato lo stesso TC222 con un sibillino post social.

Il campione in carica Jeffrey Herlings ha riportato un infortunio in occasione del foto shooting di inizio stagione. Problemi al tallone sinistro per una caduta rimediata in seguito ad un salto. Dovrà quindi saltare il primo week-end MXGP in programma il 20 febbraio in Gran Bretagna. KTM non ha un pilota ufficiale da schierare dopo il passaggio del team De Carli in Gas Gas, quindi l’attenzione è rivolta a Tony Cairoli.

Scherzosamente Tony Cairoli invita i suoi tifosi a non non zoomare sul cartello della foto che vedete qui sopra, dove viene riportata la scritta “Matterley” con tre punti interrogativi. La notizia non è ufficiale, ma altamente probabile. Anche Jeffrey Herlings ha commentato il post: “La mia moto ti sta aspettando… lasciando intendere che il piano d’emergenza KTM sia già scattato. Del resto lo stesso Tony Cairoli durante l’inverno non ha escluso la possibilità di partecipare a qualche gara tra Mondiale o AMA Pro Motocross. Nei mesi precedenti non si è allenato in ottica gara, l’età ha il suo peso, ma la classe non è acqua. Inoltre la pista di Matterley Basin ha giocato sempre a favore del nove volte iridato che qui ha vinto negli ultimi tre anni oltre che nel 2011, 2012, 2014 e 2015. Potrebbe essere l’occasione buona per regalare un’altra gioia agli amanti del motocross.

