Cambia il calendario MXGP: il round in Argentina, in programma a fine marzo, è stato rinviato a novembre a causa del coronavirus.

Il coronavirus continua a portare a cambiamenti in tutti i campionati. Di oggi la notizia per il MXGP Patagonia Argentina, originariamente in programma per il 21-22 marzo, è stato posticipato al mese di novembre. La nuova data del round del Mondiale Motocross, che quindi si disputerà a fine stagione, verrà annunciata a breve.

Questo cambiamento si è reso necessario appunto a causa della diffusione del coronavirus, che si sta cercando di contenere in ogni modo. Il Ministro della Salute argentino ha deciso quindi di rinviare ogni evento internazionale in questo momento così delicato, in accordo con la FIM e tutte le parti coinvolte nell’organizzazione.

Stiamo attraversando una fase mondiale particolare, costantemente monitorata e che cambia di giorno in giorno. Si lavora per cercare una nuova data disponibile per l’evento MXGP/MX2/WMX, ma nel frattempo le autorità continuano a fare appello ad un grande senso di responsabilità, necessario da parte di tutti.