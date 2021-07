MXGP, novità in calendario: via la Svezia, doppio round in Turchia

Aggiornato nuovamente il calendario MXGP 2021. Il Mondiale Motocross disputerà due round in Turchia, tappa in Svezia rinviata al 2022.

Il Mondiale MXGP non è certo immune da possibili cambiamenti in calendario, visto il periodo attuale che stiamo vivendo. Ecco infatti alcune ulteriori novità per questa stagione 2021, ovvero un evento tolto ed un altro in sostituzione. La Turchia si ritroverà quindi con due tappe Motocross nella prima metà di settembre. La seconda infatti è stata aggiunta per rimpiazzare l’evento in Svezia, provvisoriamente rinviato ed in teoria pronto al ritorno nel campionato 2022.

La sede coinvolta è Afyonkarahisar, un circuito ancora nuovo, visto che l’abbiamo trovato in calendario solo nelle stagioni 2018 e 2019. Quest’anno ospiterà un doppio appuntamento per la classe regina, MX2, WMX, ma anche per le due categorie dell’Europeo, ovvero EMXOpen e EMX2t Presented by FMF Racing. Le due tappe saranno denominate MXGP di Turchia, che rimane in programma il 4-5 settembre, e MXGP di Afyon. Quest’ultimo è la novità, inserito nei giorni 7-8 settembre per sostituire l’evento in Svezia, rimosso per questo 2021.

Il calendario aggiornato

13 giugno – Russia – Orlyonok

27 giugno – Gran Bretagna – Matterley Basin

4 luglio – MXGP d’Italia – Maggiora

18 luglio – Paesi Bassi – Oss

25 luglio – Repubblica Ceca – Loket

1 agosto – Fiandre-Belgio – Lommel

8 agosto – Lettonia – Kegums

22 agosto – Finlandia – Iitti-KymiRing

5 settembre – MXGP di Turchia – Afyonkarahisar

8 settembre – MXGP di Afyon – Afyonkarahisar

19 settembre – MXGP di Sardegna – Riola Sardo

3 ottobre – Germania – Teutschenthal

10 ottobre – Francia – Lacapelle Marival

17 ottobre – Spagna – intu Xanadú-Arroyomolinos

31 ottobre – Portogallo – Agueda

14 novembre – Argentina – TBA

28 novembre – MXGP d’Asia (Indonesia) – Borobudur

5 dicembre – MXGP d’Indonesia – Bali

