MXGP, Mitch Evans sulla via del recupero. “Intanto tifo per Tim Gajser”

Mitch Evans operato al polso sinistro, tempi di recupero da stabilire. "Ma siamo sulla strada giusta." Rotta per Loket intanto per Tim Gajser.

Il Team HRC ha iniziato il 2021 con il solo Tim Gajser. Sarà lo stesso anche a Loket, ma ci sono buone notizie per quanto riguarda Mitch Evans. Il pilota australiano è stato nuovamente operato al polso sinistro, per risolvere problemi fisici che si portava dietro dal MXGP di Spagna dell’anno scorso. Un primo intervento a Milano non ha portato i risultati sperati a causa di alcune complicazioni (dolore e grandi difficoltà di movimento) ed in questi giorni in Australia ecco la seconda operazione. Tempi di recupero ancora tutti da valutare, ma nel frattempo il pilota di Cairns ha assicurato che non farà mancare il suo tifo al compagno di squadra ed al team.

“Finalmente sono in via di guarigione” ha dichiarato Mitch Evans al riguardo. “L’intervento è andato bene, il dottore ha confermato che non ci sono state complicazioni.” Già iniziato il processo di riabilitazione, a cominciare dalle prime sessioni di fisioterapia. “Sono felice di essere sulla giusta strada per ritornare in sella, e stavolta senza dolore.” Ci vorrà ancora un po’ quindi per vederlo tornare in azione nel Mondiale MXGP. “Vorrei tanto essere coi ragazzi, ma intanto tifo per Tim e per la squadra. Sono contento di vederlo così bene, è anche una motivazione in più: mi dimostra che la moto c’è, ora dipende tutto da me.”

Nel frattempo l’iridato in carica Tim Gajser viaggia verso la Repubblica Ceca con un +23 sui diretti rivali in classifica iridata. Un allungo arrivato con la vittoria overall ad Oss proprio domenica scorsa, ricordiamo su una pista a lui sconosciuta. Discorso diverso invece questo fine settimana. “Una pista ‘vecchia scuola’, che mi piace molto e sulla quale mi sono sempre trovato bene” ha dichiarato il leader di categoria in vista del 5° evento 2021. “Sarà molto diverso rispetto ad Oss, e molto più familiare. Di solito poi arrivano sempre parecchi tifosi sloveni, sarà bello sentirli tifare per me.”

Foto: Instagram