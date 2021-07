MXGP: Ivo Monticelli, dal guaio al cancelletto alla prima top ten

Loket a due facce per Ivo Monticelli. Gara 1 in rimonta dopo essersi incastrato nel cancelletto, è poi 5° in Gara 2. Arriva così la prima importante top ten dell'anno.

Quello appena lasciato alle spalle è stato un evento MXGP piuttosto movimentato per Ivo Monticelli. La conclusione però è stata la prima significativa top ten della stagione, un nono posto finale arrivato dopo i piazzamenti 14-5 nelle due gare disputate. Non senza difficoltà, soprattutto nella prima corsa della domenica per un particolare pasticcio al via. Una partenza leggermente anticipata infatti l’ha visto incastrarsi nel cancelletto di partenza… Le immagini riprese dalla sua GoPro ci danno una chiara idea dell’accaduto.