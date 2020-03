Calendario MXGP che subisce altri cambiamenti. I round previsti ad aprile in Spagna e Portogallo vengono rinviati ad ottobre.

Già rimandato il round in Trentino, appena annunciato il posticipo della tappa in Argentina ed ecco che il calendario MXGP subisce ulteriori cambiamenti. Coinvolti stavolta gli appuntamenti in programma in Spagna e Portogallo, che vengono entrambi rinviati ad ottobre. La causa è sempre il coronavirus: nessuno vuole mettere a rischio la salute delle persone in questo momento così delicato.

Originariamente il MXGP di Spagna era in programma per il 18-19 aprile: adesso invece il calendario prevede questo round il 10-11 ottobre. Quello in Portogallo invece era previsto per il 25-26 aprile, ma i piloti saranno invece in azione MXGPla settimana successiva della tappa in Spagna, ovvero il 17-18 ottobre. Le autorità, la FIM e gli organizzatori si sono mossi in tal senso, con lo scopo di garantire la sicurezza di tutte le persone.

Probabilmente continueremo ancora a lungo a fare i conti con questa emergenza. Come sempre tutte le autorità fanno appello al senso di responsabilità di ogni individuo, per contribuire ad affrontare al meglio questa complessa situazione mondiale.