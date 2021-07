MXGP a Oss, sfida a casa di Herlings: presentazione e orari TV

Mondiale Motocross ad Oss, Cairoli e Gajser all'attacco a casa di Herlings. In MX2 primo round di Guadagnini con la tabella rossa. Presentazione e orari.

Mondiale Motocross di nuovo in azione questo fine settimana. Stavolta si va al Witte Ruysheuvel di Oss, nei Paesi Bassi, un evento confermato dopo i dubbi sorti in quest’ultimo periodo a causa chiaramente della pandemia. Ma si va avanti, anche se ci saranno regole ferree da rispettare per il pubblico che avrà la possibilità di assistere alla tappa MXGP. Oltre che per tifare per i propri beniamini, in primis Jeffrey Herlings e Glenn Coldenhoff in classe regina, più Roan van de Moosdijk in MX2 (attualmente 5° in classifica generale). Ma Antonio Cairoli ed il neo leader della categoria minore Mattia Guadagnini sono pronti a dire la loro, e certo non solo loro. Un’occhiata alla pista ed alle situazioni iridate finora.

Il circuito

Creare un pezzo di storia del Motocross da una discarica. È esattamente quello che è successo negli anni ’80 in questa cittadina dei Paesi Bassi, scelta per realizzarci un nuovo circuito dopo l’abbandono forzato del precedente. Un tracciato vicino al porto sul quale è stata esercitata un’opzione d’acquisto nel 1978. Due anni dopo il Motoclub Oss, nato nel 1971 e che si occupa di questi eventi, riceve l’autorizzazione per creare una pista appunto da una vecchia discarica. Sottolineiamo un omaggio a chi lì ci lavorava: la fusione dei nomi dei tre netturbini Gerard Wittenberg, Piet Ruijs e Tonnie van den Heuvel infatti ha portato a “Witte Ruijsheuvel”, il nome attuale. Le corse cominciano subito su una pista molto apprezzata per i suoi dislivelli e per l’alternanza di superfici più dolci e più impegnative.

Col passare degli anni aumentano le competizioni organizzate ad Oss, sia per quanto riguarda il motocross che per i sidecar. Fino alla prima scommessa mondiale nel 1985 con l’allora categoria 125cc, che vede il trionfo del pilota di casa Dave Strijbos. Una sfida vinta e ripetuta nel 1989, vittoria quella volta dello statunitense Mike Healey, per concludere con l’ultimo evento nel 1998. Netto dominio stavolta del nostro Alessio Chiodi in quello che sarà l’anno del suo primo iride 125cc. Negli anni non sono certo mancati vari eventi importanti, come il Dutch Masters of Motocross e il World Sidecar Cross Championship. Qui in basso un’occhiata con il pilota di casa Coldenhoff.