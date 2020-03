Vince a sorpresa il pilota lituano, approfittando di un problema tecnico che ha fermato la Honda di Tim Gajser. Incolore la prestazione di Tony Cairoli solo decimo

Il lituano Arminas Jasikonins (Husqvarna) ha vinto la gara di qualifica del GP d’Olanda della MXGP conquistando la migliore posizione al cancello di partenza delle due gare in programma sul tracciato di Valkenswaard. Sotto un cielo plumbeo e sabbia molto pesante sono stati 20 minuti più due giri di grandi sorprese. Per due terzi infatti Tim Gajser ha avuto la situazione in pugno, aveva cinque secondi di margine lo sloveno, quando la Honda lo ha lasciato lungo il tracciato, ammutolita. Incolore la vigilia di Tony Cairoli finito soltanto decimo. Il mitico siciliano, nove Mondiali, ha iniziato il Mondiale finendo al terzo posto il GP Gran Bretagna di domenica scorsa.

VIA LIBERA AGLI INSEGUITORI

Uscito di scena Gajser, si è accesa una furiosa lotta fra Jorge Prado e Jeffrey Herlings, con il campione del Mondo MXGP in carica che ha avuto la meglio sul fenomenale spagnolo, al debutto in top class. Ma nel finale a mettere tutti d’accordo ci ha pensato Jasikonis, molto a suo agio sul terreno olandese. Herlings si è accontentato della piazza d’onore, mentre Jorge Prado ha chiuso in calando.