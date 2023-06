MXGP: Tim Gajser ora ci siamo, c’è una data per il ritorno!

Nei prossimi giorni inizierà il doppio round in Indonesia per il Mondiale Motocross. Ma c’è anche una notizia riguardante il campione in carica Tim Gajser, che non ha ancora iniziato la sua stagione 2023. Ora però il programma è stabilito, sappiamo quando tornerà in azione l’iridato MXGP 2022. Per riprendere contatto con i ritmi mondiali ha scelto un appuntamento non lontano da casa. Gajser tornerà a competere ufficialmente nel weekend del 15-16 luglio, in occasione del GP della Repubblica Ceca a Loket, dopo i due appuntamenti asiatici tra Sumbawa e Lombok.

IN AGGIORNAMENTO

Foto: HRC Images