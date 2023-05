MXGP: Tim Gajser di nuovo in moto, il ritorno è vicino?

Ne è passato di tempo dall’infortunio. Tim Gajser però è finalmente tornato in moto per la prima volta dall’incidente agli Internazionali d’Italia, il passo più importante sulla via del recupero. Il campione MXGP in carica sta recuperando dalla frattura del femore riportata ad Arco di Trento a cui è seguito l’intervento ed una lunga riabilitazione. Ora siamo al passaggio successivo per Gajser, guardate come si diverte di nuovo!

VIDEO Tim Gajser si scatena, rieccolo in azione

Miraggio titolo

Una bella notizia anche per il Mondiale Motocross. La stagione 2023 infatti ha preso il via senza il suo numero #1, che quindi non ha nemmeno iniziato la difesa del suo 5° iride. Nel prossimo weekend ci sarà già l’ottavo round, per Gajser si tratta già di una lista impressionante di zeri, ben 21 per la precisione. Oltre alle due gare in programma nelle domeniche di ogni GP, non dimentichiamo che da quest’anno alcuni punti arrivano anche nella Qualifying Race del sabato. Pensare al bis iridato, o anche solo ipotizzare una minima battaglia per il campionato, sembra ormai quasi impossibile per il campione sloveno e per Honda HRC…

Gajser quando tornerà?

Certo la stagione è ancora lunghissima ed i colpi di scena sono dietro l’angolo. Non è però ancora certo il “quando”, ovvero il momento in cui Tim Gajser sarà effettivamente in grado di tornare a competere con gli altri assi della MXGP. Il capoclassifica Jorge Prado e l’uomo dei record Jeffrey Herlings in particolare sono partiti a tutto gas, stanno ora emergendo di nuovo anche Romain Febvre e Jeremy Seewer, giusto per citare alcuni nomi. Ma queste sono ipotesi: Gajser è tornato in sella, vedremo quando riuscirà a dire di nuovo la sua nel Mondiale Motocross.

Foto: Social-Tim Gajser