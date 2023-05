MotoGP, Miguel Oliveira: atteso controllo prima del Mugello

Un inizio di stagione davvero da dimenticare. Miguel Oliveira non ha nemmeno iniziato sul serio la nuova avventura con RNF ed Aprilia, anche la tappa al Mugello rimane tutt’ora in dubbio. Il pilota portoghese riuscirà a rientrare per il GP d’Italia? Questo lo dirà solamente l’ultimo controllo previsto prima di questo appuntamento tra le colline toscane. Ricordiamo, nell’ultimo incidente i controlli, oltre alla lussazione della spalla sinistra, hanno mostrato una piccola frattura all’omero ed una precedente lesione dei legamenti. Vedremo se Oliveira sarà in grado di dire davvero la sua in questa partenza di 2023 o se è necessario rimandare ancora.

Oliveira in dubbio

Già Razlan Razali non aveva nascosto qualche perplessità. L’ultimo aggiornamento in tal senso l’ha dato proprio lo stesso pilota #88 in occasione del Aprilia All Stars dello scorso weekend a Misano. “Non è un infortunio semplice da sistemare” ha dichiarato Oliveira ai microfoni di motogp.com. “Ma stiamo svolgendo un buon lavoro di fisioterapia per ritrovare la massima efficienza della spalla.” Nel corso dell’evento Aprilia ha realizzato solamente due giri in sella alla RS-GP, giusto per fare contenti i tanti fan, ma senza sforzarsi troppo. Una prova che non ha dato risultati positivi. “Mi sento ancora molto scomodo in sella alla moto” ha infatti ammesso Oliveira. “Non so ancora se sarò in grado di correre al Mugello, aspettiamo fino alla settimana di GP.” Quando ci sarà il controllo determinante per saperlo.

“So che posso fare bene”

L’appuntamento sul mitico tracciato toscano è programmato per i giorni 9-11 giugno. Una decina di giorni quindi, forse ancora troppo pochi per ritrovare un Miguel Oliveira in forma. “Voglio tornare al 100% ed essere competitivo, so che posso fare bene” è infatti l’obiettivo dichiarato del portoghese. Ipotizzare che poteva già essere salito sul podio con Aprilia non è un’assurdità, il pilota RNF aveva già fatto vedere chiaramente che era una possibilità concreta. I due infortuni, entrambi per errori altrui, ci permette di considerarla solo un’ipotesi.

Foto: CryptoDATA RNF MotoGP Team