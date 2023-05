Al TT 2023 è caccia ai record. Sul giro, in tutte le classi al via, ma anche in termini di successi conseguiti. Ancora una volta all’Isola di Man si potranno scrivere pagine e pagine di storia delle corse su strada, nuovamente con due volti noti della specialità osservati speciali. Da una parte John McGuinness, dall’altra Michael Dunlop. Entrambi, per svariate ragioni, attesi protagonisti dell’Isle of Man TT, entrambi con la possibilità di raggiungere e/o avvicinare il primato di 26 successi tuttora detenuto dal compianto Joey Dunlop.

MCGUINNESS RIGENERATO PER IL TT 2023

Primo a viaggiare a 130 mph di media sul giro nell’edizione del Centenario disputatasi nell’ormai lontano 2007, a 51 anni compiuti John McGuinness è ancora il beniamino del pubblico. Non potrebbe essere altrimenti: per la sua storia, per il suo approccio alle gare, per la sua filosofia di vita. Posticipati i propositi di ritiro dopo aver raggiunto il traguardo delle 100 presenze in gara nel 2022, quest’anno, per sua stessa ammissione, il “Morecambe Missile” vuole di più. Con Honda Racing UK sarà al via tra Superbike e Superstock, potenzialmente con 3 carte da giocarsi per pareggiare i conti con la sua fonte di ispirazione nel motociclismo, Joey Dunlop.

MCPINT RESTA COMPETITIVO

Un proposito a dir poco ambizioso per “McPint“. La vittoria, sulla carta, resta fuori portata, con (almeno) tre suoi colleghi (Hickman, Harrison, Dunlop) che ne hanno decisamente di più. Tuttavia, lo dice la storia, nessuna impresa è impossibile per McGuinness. Si diceva “finito” dopo il brutale incidente nel corso delle prove della North West 200 nel 2017, eppure lo scorso anno al ritorno in Honda ha ottenuto un 4° posto niente male al Senior. Ancor oggi, lungo le 37 miglia del Mountain Course, resta una delizia motociclistica vederlo in sella. Non si conquistano 23 vittorie per caso dal 1999 al 2015, né tantomeno 47 podi (quasi 1 ogni 2 gare disputate), già 7 in più rispetto a Joey Dunlop.

LE AMBIZIONI AL TT 2023 DI MICHAEL DUNLOP

Nel corso delle prime qualifiche John McGuinness a 129,398 mph di media ha già ritoccato il suo miglior giro dello scorso anno, ma c’è chi ha monopolizzato la scena in termini velocistici. Per quanto parliamo pur sempre nell’inaugurale giornata di prove, Michael Dunlop ha sbancato la classifica in tutte e quattro le classi “Solo“. Primato Con Hawk Honda ha primeggiato tra le Superbike (a 131,782 mph di media, pari a 212,082 km/h) e Superstock (130,426 mph), senza farsi mancare il primato anche tra le Supersport (127,019 mph) con una Yamaha R6. Già che c’era, a 122,907 mph ha già siglato il nuovo record della classe Supertwin con la Paton S1-R ufficiale. “Mickey D” ha iniziato il TT 2023 come meglio non si poteva, pronto ad arricchire una bacheca di successi invidiabile considerando i suoi 34 anni di età.

21 VITTORIE PER MICHAEL, 26 PER ZIO JOEY

Da quel primo hurrà tra le 600 del 2009, MD ha messo a segno complessivamente 21 vittorie (3° di tutti i tempi) e 32 podi complessivi (4° all times). In questo TT ha buone chance di giocarsela tra Supersport e Supertwin (2 gare a testa), potenzialmente con il ruolo di favorito in queste due classi. Buone carte da giocarsi per avvicinare John McGuinness (a soli 2 successi) ed il compianto zio Joey (a -5). Già questa tematica d’interesse basta e avanza per rendere il Tourist Trophy 2023 ancor più imperdibile di quanto non lo sia già…