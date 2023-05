Motocross Lettonia, Adamo pronto al sorpasso? Gli orari del GP

L’8^ tappa del Mondiale Motocross 2023 sarà sulla sabbia di Kegums, in Lettonia. Avremo altri colpi di scena? Siamo appena all’inizio dell’anno, ma si può già dire che non sono mancate svariate sorprese. Ad esempio i guai di Jago Geerts, leader MX2 già operato al polso sinistro ma i cui tempi di rientro sono incerti. Andrea Adamo ora è a -1 e ha una grossa occasione per strappare la tabella rossa dalle mani del belga di casa Yamaha. Certo rivali permettendo, il giovane siciliano non è l’unico a caccia della leadership mondiale. Non dimentichiamo la lesione di Simon Laegenfelder dopo la sua prima vittoria di GP, in MXGP fa molto male a Yamaha l’infortunio della sua ex prima punta Maxime Renaux…

In classe regina però aspettiamoci un Jeffrey Herlings d’attacco dopo la sfortuna in Gara 2 in Francia. L’asso KTM ha 24 punti da recuperare sullo scatenato Jorge Prado, motivo valido per provare a ritoccare ancora il suo record assoluto di vittorie. Non dimentichiamoci di Jeremy Seewer, reduce dalla prima vittoria del 2023, o Romain Febvre, più tanti altri a seguire. Come sta l’Italia del Motocross? Non proprio al meglio, a cominciare da Mattia Guadagnini appena operato al braccio lesionato. Alberto Forato si sta riprendendo dal volo (senza conseguenze serie) in Francia, Alessandro Lupino sta recuperando da alcuni problemi accusati ad un ginocchio. Di seguito le classifiche mondiali e gli orari: tutto visibile su mxgp-tv.com, ancora da confermare eventuali altre dirette streaming o TV.

Motocross, le classifiche

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 342 punti; 2. Jeffrey Herlings (KTM), 318 p.; 3. Romain Febvre (Kawasaki), 263 p.; 4. Ruben Fernandez (Honda), 263 p.; 5. Jeremy Seewer (Yamaha), 243 p.; 6. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 226 p.; 7. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 217 p.; 8. Mattia Guadagnini (GASGAS), 203 p.; 9. Maxime Renaux (Yamaha), 202 p.; 10. Valentin Guillod (Honda), 162 p.

MX2 World Championship: 1. Jago Geerts (Yamaha), 319 punti; 2. Andrea Adamo (KTM), 318 p.; 3. Kay de Wolf (Husqvarna), 307 p.; 4. Thibault Benistant (Yamaha), 303 p.; 5. Simon Laengenfelder (GASGAS), 259 p.; 6. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 254 p.; 7. Liam Everts (KTM), 235 p.; 8. Kevin Horgmo (Kawasaki), 201 p.; 9. Lucas Coenen (Husqvarna), 196 p.; 10. Jan Pancar (KTM), 149 p.

GP Lettonia, gli orari

Sabato 3 giugno

15:15 MX2 RAM Qualifying Race

16:00 MXGP RAM Qualifying Race

Domenica 4 giugno

12:00 MX2 Gara 1

13:15 MXGP Gara 1

15:00 MX2 Gara 2

16:00 MXGP Gara 2

