Superbike: Lorenzo Baldassarri firma il record della pista a Carole

La serenità è la chiave del successo. Lorenzo Baldassarri in questa stagione non ha particolarmente brillato ma non ha mai perso il sorriso. Con GMT94 Yamaha si trova benissimo così come con il suo nuovo manager Emilio Alzamora. La squadra francese non gli crea pressioni e vive il suo primo anno in Superbike in con grande tranquillità. In attesa della gara di Donington, il team è andato ad allenarsi sul circuito di Carole, a 20 chilometri da Parigi. La pista è piuttosto corta, circa due chilometri, ma molto tecnica, ideale per gli allenamenti ma non solo. Ospita le gare del Campionato Francese Superbike.

Il meteo non era dei migliori ma Lorenzo Baldassarri ha girato costantemente sul passo i 59 secondi con la Yamaha R1. Dopo i test, il GMT94 Yamaha ha deciso di montare gli penumatici Pirelli da qualifica per cercare di realizzare il nuovo record della pista. Missione compiuta: Lorenzo Baldassarri ha fermato il cronometro sul tempo di 58″869. Il precedente primato apparteneva a Jules Cluzel in 58″946.

“Sono felice di aver battuto il record – commenta Lorenzo Baldassarri – è stato difficile perché avevano iniziato a scendere un po’ di gocce di pioggia. E’ stato un bell’allenamento su un circuito molto tecnico, tortuoso, e fisico. Sono contento, è stata una bella giornata”.

Quest’altra settimana Lorenzo Baldassarri sarà a Donington per il sesto round del Mondiale Superbike e l’obbiettivo e risalire la china. Ad oggi ha sette punti in classifica mondiale ma sarebbero potuti essere di più: ha sfiorato la zona punti in tante occasioni mancandola di un soffio.

Foto Facebook GMT94

