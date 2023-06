Toni Elias, la lettera di addio alle gare “Un’onda di emozioni”

L’argento tra i capelli, la torta di compleanno con il numero 40, il sorriso della moglie, i bimbi che giocano felici. Su Instagram, tra le foto delle gare, le istantanee di un addio annunciato già da settimane. Toni Elias lascia le competizioni. Il pilota spagnolo ha gareggiato a livello internazionale per oltre 25 anni vincendo il titolo Mondiale Moto2 nel 2010 con il Team Gresini. Gli italiani ricordano i suoi bellissimi duelli con Manuel Poggiali in 125 e 250 ma anche le sfide con Andrea Iannone in Moto2. In MotoGP non è riuscito a lasciare in segno così come nel Mondiale Superbike, tuttavia è diventato una star oltreoceano. Nel 2017 ha vinto il Campionato MotoAmerica Superbike. Aveva annunciato ritiro già a fine 2020 ma la voglia di correre aveva preso il sopravvento e l’anno dopo aveva comunque partecipato a sette gare. Era poi tornato in pianta stabile ma ora ha deciso di lasciare definitivamente. Toni Elias nel corso della sua carriera ha conquistato il cuore di milioni di appassionati e la sua lettera di addio è un concentrato di emozioni.

La lettera di Toni Elias

Avevo un sogno ed inseguendolo ho ottenuto molto di più di quanto avessi immaginato. Non so da dove iniziare a scrivere. Ho davanti delle onde giganti di immagini, emozioni, ricordi vividi e sensazioni difficili da definire. Intensità, sì, tanta intensità. Quanto è bello vivere questo momento in cui, per quanto ci si prova duramente, le parole non escono ma prevalgono dei sentimenti che nemmeno si sapeva di nascondere. Quanto è bello ringraziare tutti quelli che insieme a me hanno contribuito a crearli. Non è facile scrivere le parole che ogni sportivo non vorrebbe mai scrivere. Però è giunto il momento.

Da piccolo volevo diventare un pilota professionista e sono diventato Campione del Mondo. Ho gareggiato a fianco dei migliori piloti, con le migliori squadre, ottenendo vittorie in tutte le categorie. Grazie a tutti quelli che mi hanno fatto diventare una versione migliore di me stesso, che hanno trasformato il mio sogno in realtà, che ci sono sempre stati nei momenti difficili. Senza di loro il mio sogno non sarebbe esistito e non sarei la persona che sono. Grazie alle squadre, ai tifosi, ai media, ai promoter, ai tifosi, agli sponsor. A voi non avete mai dubitato di me e continuerete ad essere al mio fianco.

Grazie alla mia famiglia, ai miei genitori, mia sorella che hanno sacrificato tutto per me godendo in egual misura. Ma la cosa più bella è che ce l’abbiamo fatta. A mia moglie per avermi accompagnato in quest’ultimo tratto ed avermi fatto il regalo più grande che sono i nostri meravigliosi figli. E’ stato un sogno che si è avverato. Una realtà da sogno.