MXGP Spagna, Prado gioca in casa: programma e orari del GP

Alle spalle la tappa in Portogallo, ora tocca alla Spagna. Terra natale in primis del leader MXGP Jorge Prado, che sfrutterà l’appuntamento a intu Xanadú – Arroyomolinos per tentare un ulteriore allungo. Rivali permettendo, a cominciare da Jeffrey Herlings a caccia della storia, ma non sarà l’unico. Vedremo poi come andranno i nostri Mattia Guadagnini, Alberto Forato ed Alessandro Lupino. Un fine settimana da non perdere, di seguito la programmazione e gli orari.

Non solo MXGP

Corre anche la MX2, con Andrea Adamo pronto all’attacco. Il nostro miglior portacolori di categoria, giù dal podio in Portogallo, deve rifarsi prontamente per provare a ricucire il distacco da uno scatenato Jago Geerts, che sta già volando via. Si rivede anche il Mondiale femminile, con la coppia Kawasaki al comando ma distacchi davvero minimi. Kiara Fontanesi riparte dalla 4^ posizione, Giorgia Blasigh completa la top ten, come si comporteranno in Spagna? Tra pochi giorni avremo le risposte.

Le classifiche

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 246 punti; 2. Jeffrey Herlings (KTM), 229 p.; 3. Romain Febvre (Kawasaki), 214 p.; 4. Maxime Renaux (Yamaha), 202 p.; 5. Ruben Fernandez (Honda), 182 p.; 6. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 162 p.; 7. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 152 p.; 8. Jeremy Seewer (Yamaha), 148 p.; 9. Mattia Guadagnini (GASGAS), 139 p.; 10. Alberto Forato (KTM), 116 p.

MX2 World Championship: 1. Jago Geerts (Yamaha), 265 punti; 2. Andrea Adamo (KTM), 229 p.; 3. Kay de Wolf (Husqvarna), 220 p.; 4. Thibault Benistant (Yamaha), 206 p.; 5. Simon Laengenfelder (GASGAS), 201 p.; 6. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 191 p.; 7. Liam Everts (KTM), 157 p.; 8. Kevin Horgmo (Kawasaki), 143 p.; 9. Lucas Coenen (Husqvarna), 130 p.; 10. Jan Pancar (KTM), 115 p.

WMX World Championship: Lotte Van Drunen (Kawasaki), 86 punti; Courtney Duncan (Kawasaki), 85 p.; Daniela Guillen (GASGAS), 85 p.; Kiara Fontanesi (GASGAS), 61 p.; Charli Cannon (Yamaha), 58 p.; Lynn Valk (Fantic), 58 p.; Britt Jans-Beken (KTM), 52 p.; Sara Andersen (KTM), 50 p.; Nancy van de Ven (Yamaha), 42 p.; Giorgia Blasigh (KTM), 42 p.

Gli orari del GP

Come sempre, la diretta integrale è garantita da mxgp-tv.com (in abbonamento). Eurosport 2 garantirà la diretta TV delle gare MX2 e MXGP, mentre la diretta streaming sarà, oltre ad eurosport.it, anche su Discovery+. RaiPlay infine garantirà la visione solamente delle due gare della classe regina del Motocross.

Sabato 6 maggio

09:15 WMX Free Practice

10:30 MX2 Free Practice

11:00 MXGP Free Practice

11:55 WMX Qualifying practice

13:45 MX2 Time Practice

14:20 MXGP Time Practice

15:05 WMX Gara 1

16:35 MX2 RAM Qualifying Race

17:20 MXGP RAM Qualifying Race

Domenica 7 maggio

10:25 MX2 Warm-up

10:45 MXGP Warm-up

11:55 WMX Gara 2

13:15 MX2 Gara 1

14:15 MXGP Gara 1

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2

Foto: mxgp.com