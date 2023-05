Uno straordinario gioiello tecnologico, che sarà in vendita qui a disposizione di tutti, e un pilota velocissimo ed in gran forma: il gioco è fatto. Niccolò Canepa è stato l’assoluto protagonista del primo round del National Trophy. Ha girato su tempi eccezionali, vicinissimi ai riferimenti del WorldSBK, con la Yamaha GYTR Pro, una moto esclusivamente da pista che prossimamente verrà prodotta in serie limitata di 25 esemplari e venduta nei ProShop Yamaha.

“Sono particolarmente ed orgoglioso e felice di quanto abbiamo fatto nel National Trophy – commenta Niccolò Canepa – Il progetto è partito all’ultimo secondo e non è stato facile, anche solo allestire tutto: mettere insieme la squadra, sistemare gli aspetti logistici e di ordine partico. I ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile”.

Ti aspettavi di girare così forte?

“Mi sono trovato molto bene fin dai test del giovedì. Era da tempo che non giravo con le Pirelli e mi è venuto tutto facile. I crono sono subito arrivati, la moto è veramente competitiva. Quando siamo arrivati a Misano non sapevamo cosa aspettarci perché non avevamo fatto i test. Questa moto ha stupito tutti per le sue prestazioni: GYRT Pro è veramente un bellissimo progetto”.

La moto è eccezionale ma tu sei apparso in forma strepitosa.

“E’ un momento positivo per me. Mi sento molto bene ed anche nella prima gara del Mondiale Endurance ero riuscito ad esprimermi al meglio. Due anni fa mi ero rotto una gamba ad inizio anno, nel 2022 mi avevano tolte le placche ed all’inizio era stato difficile. Ora sono in forma. Mi dispiace non partecipare al CIV Superbike ma non siamo riusciti ad organizzare per quest’anno, spero in futuro, chissà”.

A Misano hai girato su tempi da Mondiale. Ti vedremo al WolrdSBK come wild card?

“Nel Mondiale lavoro come coach del team Pata e GRT ma se Yamaha ritenesse opportuno che facessi una gara, sarei a disposizione e sarei pronto e sono convinto che non farei una brutta figura”.

Quante gare del National Trophy farai?

“Salto le prossime e farò le ultime due stagionali. Al National mi sono trovato molto bene. Sono stato accolto alla grande dagli altri piloti che si sono complimentati con me perché alzavo ulteriormente il livello di un campionato già alto, con tanti piloti forti e giovani in piena crescita come Giannini a cui auguro un futuro nel Mondiale”.

Foto Dani Guazzetti