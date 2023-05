MotoGP, Aleix Espargaró non fa sconti: “Affronterò Marc Marquez”

Al Gran Premio del Mugello 2022, prima che Marc Marquez partisse verso gli States per il quarto intervento al braccio, Aleix Espargaró è stato uno dei pochi ad augurargli personalmente buona fortuna. Anche se il pilota Aprilia ha criticato l’aggressività del connazionale in più occasioni, la loro rivalità è rimasta confinata sempre e solo nei limiti dei circuiti della MotoGP.

Marc Marquez ‘il recidivo’

A Portimao il pilota di Granollers ha affrontato nuovamente l’avversario della Honda dopo l’incidente nella gara domenicale. Marc Marquez prima ha toccato Jorge Martin e poi atterrato Miguel Oliveira, rimediando una sanzione che forse non sconterà mai per negligenza dei commissari. In tanti si sono scagliati contro l’otto volte iridato che non è nuovo a certi episodi. “Non vogliamo criticare Marc, ma essere onesti e affrontarlo. Lo affronterò, nel bene e nel male“. In sua assenza non sono mancati i contatti pericolosi e gli incidenti di gara, ma Aleix Espargaró ricorda la statistica… “Quanti tocchi ha avuto Marc e quanti ne hanno fatti gli altri venti piloti? Certo, può capitare a tutti. Ma quante volte è capitato a lui e quante a me o a Pecco?“.

Aleix Espargaró e il comportamento di certi colleghi

Per il pilota dell’Aprilia non c’è alibi che tenga per difendere Marc Marquez. Tanti, forse troppi gli episodi pericolosi che l’hanno visto come autore principale. “Quello che dico non ha nulla di personale“, prosegue ai microfoni di ‘AS’. “Per me era un incidente prevenibile e potevano esserci conseguenze ben più gravi“. Stavolta a farne le spese maggiori è stato lo stesso campione di Cervera, operatosi al pollice destro e costretto a saltare le tappe di Termas, Austin e Jerez. Nel mirino di Aleix c’è anche l’atteggiamento di alcuni colleghi, che mostrano troppo rispetto su certi comportamenti di Marc. “Tutti chiedono sanzioni per Nakagami, ma con Marc non osano… Se chiediamo di Marc a Fabio (Quartararo) e Pecco (Bagnaia) le loro risposte sono ‘sì, beh….’“.

Senza rancori fuori dal paddock MotoGP

In ogni caso Aleix Espargaró confina ogni discussione all’interno del paddock della MotoGP, senza portare rancori personali. “Non sono dispettoso. In passato ho litigato con Petrucci o Bezzecchi, ma abbiamo lasciato tutto in pista. Quando giudichi un’azione, giudichi solo quell’azione e basta… Non ho parlato di lui in malafede. Per me l’azione (di Portimao) è stata molto dura e meritava una sanzione maggiore di quella che hanno proposto“. Marquez ritornerà probabilmente a Le Mans, con Francesco Bagnaia che dista già 70 lunghezze in classifica. “Può ancora essere campione“, ha concluso il pilota catalano. “La questione è in che condizioni arriva e come sta la Honda, ma per i punti…“.

Foto: Instagram @aleixespargaro