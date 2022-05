MXGP Riola Sardo: orari dirette TV e live streaming, forza Guadagnini!

La MXGP prepara un grande show sulla sabbia della Sardegna: oggi si corre a Riola Sardo per il settimo appuntamento Mondiale. Il principale motivo d’interesse in chiave italiana sarà il debutto assoluto in top class del20enne Mattia Guadagnini, promosso dalla GasGas dopo un inizio di stagione altalenante in MX2, la serie degli under 23. Il passaggio era previsto l’anno prossimo, tanto vale anticipare i tempi: Mattia ha un potenziale altissimo e corre per il team De Carli, la struttura romana che ha accompagnato i trionfi di Tony Cairoli. Pilota da battere, come sempre, Tim Gajser: lo sloveno della Honda comanda il Mondiale con 81 punti di margine sul francese Maxime Renaux (Yamaha).

Mattia inizio con il botto

Nella gara di qualifica disputata sabato pomeriggio Mattia Guadagnini è caduto alla prima curva, come vedete nelle highlights qui sopra. Ripartendo ultimo è riuscito a finire in tredicesima posizione. Vedremo nelle due manche come saprà cavarsela. In pole scatterà l’olandese Calvin Vlanderen che ha approfittato delle cadute di parecchi top rider: fra questi Jorge Prado e Jeremy Seewer.

Le highlights MXGP su Corsedimoto

L’unico modo per non perdere neanche un istante dello show è collegarsi (su abbonamento o per il singolo GP) alla piattaforma ufficiale MXGP-TV.com Qui sono visibili tutte le qualifiche e tutte le gare del week end, incluse MX2, WMX (mondiale donne) e l’europeo EMX 250. Le highlights MXGP di qualifica e gare saranno visibili (gratis) su Corsedimoto. RaiSpoirt manderà in onda in diretta gara 1 della MXGP (ore 14), così come Eurosport2. Solo differite (su entrambe le emittenti) per gara 2.

Il programma in pista, in TV e streaming

09:40 WMX Gara 2

11:25 EMX250 Gara 2

13:00 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport2)

14:00 MXGP Gara 1 (diretta RaiSport e Eurosport2)

16:00 MX2 Gara 2 (differita Eurosport2 ore 18:00)

17:00 MXGP Gara 2 (differita Eurosport 2 ore 18:30, RaiSport 23:30)

Arrivo gara qualifica MXGP

1. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 24:45.230; 2. Tim Gajser (Honda), +0:03.241; 3. Glenn Coldenhoff (Yamaha), +0:07.535; 4. Brian Bogers (Husqvarna), +0:08.810; 5. Jonass (Husqvarna), +0:21.193; 6. Maxime Renaux (Yamaha), +0:23.441; 7. Mitchell Evans (Honda), +0:27.577; 8. Jorge Prado (GASGAS), +0:31.443; 9. Ruben Fernandez (Honda), +0:32.131; 10. Henry Jacobi (Honda), +0:35.805.

Bestseller, l’autobiografia del Genio Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno”