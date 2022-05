Motocross: Mattia Guadagnani sale in MXGP, debutta a Riola Sardo

Nel momento più difficile della sua ancora acerba carriera Mattia Guadagnini lascia la MX2 e anticipa il passaggio in MXGP. Debutterà già domenica prossima nel settimo round Mondiale a Riola Sardo con la MC450F con la quale ha già avuto modo di svolgere dei test. A soli 20 anni quindi il pilota più promettente del vivaio italiano avrà modo di confrontarsi coi pezzi grossi del Motocross e mettere a frutto un’importante esperienza.

Anticipo sui tempi

KTM (proprietaria del marchio GasGas) e il team De Carli avevano programmato già lo sbarco di Guadagnini in MXGP dalla stagione 2023. Precorrere i tempi va incontro a parecchie necessità. Intanto permette al gruppo KTM-GasGas di rinfoltire uno schieramento MXGP falcidiato dagli infortuni di Jeffrey Herlings (campione in carica che rientrerà solo nel 2023) e Jorge Prado. Inoltre con Mattia Guadagnini il promoter Infront avrà di nuovo un italiano di punta al via della top class, che a livello di seguito sta soffrendo molto in Italia il ritiro di Tony Cairoli. In MX2, fra infortuni e sfortuna, Mattia è stato autore di un inizio di stagione disastroso, che ha tolto in anticipo dai giochi per il titolo. Quindi tanto vale giocare d’anticipo.

“Guardo avanti”

“Avevo grandi aspettative per questa stagione MX2, ero molto preparato ma le cose sono andate storte troppe volte” commenta Mattia Guadagnini. “Ho commesso degli errori e ho avuto anche un po’ di sfortuna. Non siamo ancora a metà gara stagione, ma realisticamente è molto difficile raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato, ho pensato che sarebbe stato più logico guardare avanti e prepararsi per la prossima stagione, soprattutto perché ho tanti round per adattarmi alla MC 450F. Ne ho parlato con De Carli e la squadra, e forse questo cambiamento sarà positivo per tutti? Ringrazio la squadra e la dirigenza per questa opportunità”.

Foto: Instagram