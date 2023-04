Terzo round della stagione Motocross 2023 con un terzo vincitore diverso dopo Fernandez e Herlings. Stavolta è il turno dell’agguerrito pilota Yamaha Maxime Renaux, che si regola Romain Febvre e soprattutto Jorge Prado. Per quanto riguarda i ragazzi italiani, Alberto Forato conclude con un solido 8° posto, peccato per l’incidente di Gara 1… Più indietro Mattia Guadagnini ed Alessandro Lupino. Tempi e cronaca del terzo round di questa stagione Motocross 2023.

MXGP, il GP Svizzera

Jorge Prado, pur leader iridato, doveva ancora vincere un GP in questo 2023 e l’appuntamento è rimandato di nuovo. A referto per lui la pole position del sabato, inizia poi questo lunedì di Pasquetta col successo in Gara 1, seguito da Maxime Renaux e da Romain Febvre. Il miglior italiano della Qualifying Race, Alberto Forato, è protagonista di una caduta che rovina la sua prima gara di giornata, mentre Mattia Guadagnini, nonostante l’ottimo scatto e la P2 iniziale, perde poi terreno e chiude 9°. In Gara 2 Prado prova a volare via, ma qualcuno non condivide l’idea. Maxime Renaux infatti prende di forza il comando della corsa, in seguito si fa vedere anche Febvre determinato a soffiare la seconda posizione allo spagnolo, con una bella battaglia che però non lo vedrà vincitore. In casa Italia si comportano piuttosto bene sia Forato che Lupino, Guadagnini invece è da subito molto indietro e deve cercare la rimonta. Alla fine l’italiano di GASGAS chiuderà 12°, proprio dietro al 32enne di casa Beta, mentre Alberto Forato è 6°, infine miglior italiano di questo terzo evento dell’anno. La classifica generale però sorride meno ai nostri: il #303 ed il collega veneto infatti occupano rispettivamente la 9^ e la 10^ posizione iridata.

La classifica di GP

MXGP, la classifica generale

Foto: Social-Alberto Forato