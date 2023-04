Honda al bivio in F1: restano due opzioni per il 2026

Il futuro della Honda in F1 non è ancora definito e i prossimi mesi saranno molto importanti per capire cosa succederà dal 2026 in poi. Com’è noto, la partnership con Red Bull e AlphaTauri terminerà nel 2025 e ad oggi la casa di Tokio è senza partner.

Era emersa anche l’ipotesi di un acquisto della stessa AlphaTauri, ma l’operazione non è mai decollata. Sfumata anche l’ipotesi di un accordo con la Williams, che è legata alla Mercedes e al momento non sembra intenzionata a fare cambiamenti.

F1, Honda: una strada porta a McLaren

Nel 2026 entrerà in vigore un nuovo regolamento tecnico sui motori e Honda vuole esserci, non a caso si era iscritta nella lista dei motoristi nonostante la separazione da Red Bull. Adesso sembrano rimanere solo due opzioni al marchio giapponese.

Una è rappresentata dal ritorno con la McLaren, alla quale si era legata una prima volta dal 1988 al 1992 riuscendo a vincere quattro titoli piloti e quattro costruttori consecutivamente, oltre a 44 gare totali. Una partnership che poi si è interrotta e che è tornata nel 2015, quando HRC fece il suo rientro in F1 dopo l’ultima apparizione del 2008. Stavolta, però, la collaborazione è stata fallimentare e si è chiusa al termine del 2017.

Il divorzio è stato abbastanza burrascoso e questo non depone a favore di un nuovo accordo per il futuro. Tuttavia, McLaren sta valutando concretamente la possibilità di lasciare Mercedes per legarsi a un nuovo fornitore di power unit. I contatti con Honda ci sono stati, ma anche con la Red Bull. Il team principal Andrea Stella ha parlato con Christian Horner. Red Bull Powertrains collaborerà con Ford in ottica 2026 ed è un’opzione che è stata sondata.

Aston Martin alternativa di prestigio

Come riportato dal giornalista Luis Vasconcelos di GranPrix.com, è l’Aston Martin la soluzione più alettante per Honda. I frutti degli investimenti di Lawrence Stroll si iniziano a vedere in questo campionato 2023. Il futuro del prestigioso marchio britannico in F1 appare luminoso e in casa HRC stanno ragionando su una possibile partnership.

Oggi Aston Martin ha un legame forte con Mercedes, che fornisce motori anche per dei modelli stradali. La casa di Stoccarda è pure azionista. Bisognerà vedere se ci sarà la volontà di cambiare. Stroll valuterà l’opzione migliore.

Honda prenderà una decisione definitiva entro metà giugno. Questa sembra essere la scadenza fissata, così da poter poi avviare il progetto della nuova power unit.

Foto: Formula1.com