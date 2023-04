Max Verstappen contro gare sprint in F1: ma Domenicali non molla

La presenza delle sprint race in F1 e in MotoGP è un tema che genera grandi discussioni. Chi organizza i campionati è convinto che questa sia una strada giusta per attirare maggiore interesse e pubblico, mentre tra chi deve disputarle c’è più di qualcuno che ha dei dubbi.

Se in MotoGP è stato deciso di inserire il nuovo format per ogni weekend, invece in F1 le gare brevi sono ancora qualcosa di previsto solo per alcuni gran premi. Fino al 2022 solamente tre, da quest’anno diventano sei: Baku, Spielberg, Spa-Francorchamps, Losail, Austin e San Paolo. Tra coloro che non gradiscono tutto questo c’è Max Verstappen, da sempre critico.

Max Verstappen attacca le sprint race

Il calendario della F1 prevede ventitré gran premi, tanti. Il campione della Red Bull non ritiene necessario aggiungere delle sprint race: “Non sono affatto entusiasta – riporta Motorsport.com – e facendo così il weekend diventa più intenso. Noi disputiamo già tante gare. Capisco che vogliano rendere ogni giornata emozionante, però credo che sarebbe meglio ridurre il weekend. Correre solamente il sabato e la domenica, rendendo emozionanti questi due giorni“.

Verstappen ritiene che la Formula 1 non sia imboccando la giusta strada, sia perché team e piloti vengono messi più in difficoltà dal fatto di avere una corsa ulteriore sia perché si rischia di snaturare un po’ questo sport: “Non penso che sia nel DNA della F1 disputare le gare sprint. Non so perché dovremmo cambiarlo. Per migliorare l’azione è necessario fare in modo che ci siano più squadre a lottare per vincere. Così c’è spettacolo e non serve cambiare niente“.

Domenicali scherza col fuoco

Stefano Domenicali, presidente e CEO della F1, vorrebbe la Sprint in ogni weekend di gara e non gli dispiacerebbe aumentare il numero dei gran premi. Finora le scuderie hanno fatto muro, però non è detto che con il tempo non possa essere trovato un compromesso.

Domenicali ha anche dichiarato che vorrebbe ridurre le prove libere, trovando pure qui dell’opposizione. Considerando che i team hanno giorni di test limitatissimi, è difficile andare a modificare in maniera più profonda il format del fine settimana. L’ex dirigente Ferrari spinge per cambiare ulteriormente la Formula 1, ma c’è il rischio di strafare e di snaturare questo sport.

Foto: Red Bull