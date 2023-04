MotoGP, Casey Stoner: “Secondo titolo mancato con Ducati”

Casey Stoner è protagonista del primo capitolo di storia Ducati nella classe MotoGP. Il pilota australiano ha portato il titolo a Borgo Panigale nel 2007, alla prima delle quattro stagioni in sella alla Desmosedici. Poteva essere l’inizio di un’era vincente, ma i problemi di salute e la rivalità con Valentino Rossi hanno giocato a suo sfavore in quegli anni. La storia sarebbe stata diversa se certi pezzi del puzzle si fossero incastrati diversamente.

Con Ducati fu subito amore

Casey Stoner ha al suo attivo due titoli mondiali nella classe MotoGP, uno con la Ducati (2007) e un altro con la Honda (2011). La ‘Legend’ si dice certo che avrebbe potuto vincere un secondo titolo con la casa italiana se non fosse stato per i problemi di salute accusati nella stagione 2009, che lo hanno tenuto lontano dai circuiti per diverse gare. L’anno dopo il primo Mondiale, Stoner è salito undici volte sul podio con sei vittorie, ma non fu sufficiente per avere la meglio sulla Yamaha di Valentino Rossi. Dopo la gara di Barcellona, in Ducati ​​iniziarono a lavorare già sul prototipo 2009, sessione che gli permise di “fare un grande passo avanti“.

Problemi dalla stagione 2009

L’obiettivo ai box Ducati era quello di trovare un modo per rendere meno aggressivo il motore della Desmosedici, senza perdere troppo in termini di potenza. Quel sorpasso a Laguna Seca 2008 da parte del campione di Tavullia causò un contraccolpo psicologico non indifferente sull’allora pilota Ducati. Nelle gare successive la moto ha iniziato ad accusare problemi, cade in Repubblica Ceca e a Misano, deve accontentarsi del 2° posto in classifica finale. Dopo una stagione MotoGP 2008 difficile, Casey Stoner ha dovuto fare i conti con gli infortuni, prima al polso, poi i dolori allo stomaco, i primi sintomi della stanchezza cronica confessata a distanza di tempo.

Stoner e le condizioni di salute

Nel 2009 ha dovuto saltare tre gare dopo che i medici gli hanno prescritto riposo, una “decisione molto difficile“, ammette in un’intervista al giornale francese ‘GP Racing’. “Dal Gran Premio di Barcellona non mi sentivo in grado di guidare la mia moto pur sapendo di essere in grado di vincere. Gli esami che ho fatto in Australia hanno rivelato che avevo la pressione molto bassa, che mi mancava il sodio e che avevo problemi ad assimilare il lattosio. I medici che mi hanno curato mi hanno detto che dovevo fare una pausa e riposare. È stata la decisione più difficile della mia carriera. Per me è stato molto frustrante, perché non ero mai rimasto senza guidare per così tanto tempo“.

Nel 2010 corre la sua ultima stagione in sella alla Ducati collezionando sei podi e tre vittorie, termina al 4° posto ma nella mente c’era già la firma del nuovo contratto biennale con la Honda. Erano gli ultimi anni di gloria in MotoGP prima di scegliere di dire addio al paddock e ritirarsi a vita privata. “Se non avessi avuto questi problemi di salute nel 2009, avrei potuto vincere un secondo titolo con la Ducati“, ha chiosato Casey Stoner.

Foto: Instagram @official_cs27