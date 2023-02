Ford torna in F1 dal 2026: adesso è ufficiale

La notizia era attesa ed è arrivata: Ford nel 2026 sarà di nuovo presente sulla griglia della F1. Approfittando del cambio di regolamento sulle power unit, farà ritorno nel campionato come motorista.

Il fatto che Liberty Media e la FIA abbiano deciso di varare una svolta che porterà a utilizzare carburanti completamente sostenibili e a un maggiore utilizzo di energia elettrica è stato decisivo. Il colosso americano vanta già 10 titoli costruttori e 13 piloti, ottenuti in collaborazione con Cosworth. Si tratta del terzo produttore di motori più vincente nella storia della Formula 1. L’ultimo Mondiale conquistato è quello del 1994 con Michael Schumacher, allora al volante della Benetton.

F1, Domenicali e Ford commentano la notizia

Stefano Domenicali, presidente e CEO della F1, è entusiasta dell’arrivo di un costruttore così importante nel campionato: “Una notizia fantastica per lo sport e siamo entusiasti di vedere Ford unirsi agli altri partner automobilistici presenti. È un marchio globale con un incredibile patrimonio nelle corse e nel mondo automobilistico. Il nostro obiettivo di essere Net Zero Carbon entro il 2030 e di introdurre carburanti sostenibili dal 2026 è un motivo importante della loro decisione“.

Bill Ford, presidente esecutivo di Ford Motor Company, si è detto a sua volta felice del passo intrapreso: “Questo è l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo nella storia degli sport motoristici di Ford, iniziata quando il mio bisnonno Henry Ford ha vinto una gara che ha contribuito a lanciare la nostra azienda. Ford sta tornando all’apice dello sport, portando tanta innovazione, sostenibilità ed elettrificazione in uno dei palcoscenici con più visibilità al mondo“.

Anche Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, ha commentato con soddisfazione il rientro del marchio americano in Formula1: “Ci sono pochi produttori che hanno una storia nel motorsport come Ford, vederli tornare è un’ottima notizia. Sottolinea ulteriormente il successo del regolamento Power Unit 2026, che ha al centro un impegno sia per la sostenibilità sia per lo spettacolo. Ovviamente, avere più interesse negli Stati Uniti è importante per la crescita della massima categoria degli sport motoristici“.

Foto: Formula 1