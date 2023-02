F1 2023: distribuzione dei pesi fattore decisivo

L’imminente stagione di F1 2023 annovera diverse novità a livello normativo. Oltre la modifica tecnica relativa al contenimento del tedioso effetto porpoising e conseguenti effetti sul prossimo campionato (clicca qui per approfondire), la FIA ha messo in atto un ulteriore cambio regolamentare. Parliamo della riduzione del peso minimo approvata durante il World Motorsport Council della scorsa estate.

I due chilogrammi in meno rispetto alle vetture 2022 non ha creato particolari inquietudini all’interno del Circus. Al contrario, l’operazione di dimagrimento imposta ai tecnici delle scuderie è stata colta come chiara opportunità in merito al bilanciamento delle vetture.

Disposizione tipica della zavorra nelle monoposto degli anni 90/00

L’obbiettivo è quello di poter utilizzare le zavorre in maniera proficua. Ottimizzare la distribuzione dei pesi significa allargare la finestra di set up delle auto, concedendo un percentuale di messa a punto decisamente più alta. Scenario che, se sfruttato a dovere, è in grado di rendere più effettivo il comportamento della monoposto aiutando a massimizzare le caratteristiche tecniche del progetto su ogni pista.

F1 2023: I vantaggi della zavorra

Allocare una massa gratuita nelle zone strategiche delle vetture ha conferito una maggiore libertà progettuale. Un vantaggio non da poco che gli ingegneri hanno studiato attentamente durante la fase dedicata al disegno delle nuove vetture. Formula Uno Analisi Tecnica ha realizzato un focus specifico che spiega in dettaglio la tematica in questione. L’articolo è fruibile a questo link.

Autore e illustrazione: Alessandro Arcari – @berrageiz