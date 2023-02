MotoGP, Alex Rins promuove Kawauchi: “Ci saranno grandi cambiamenti”

Prima di mettersi in viaggio per la Malesia, dove sosterrà tre giorni di test MotoGP con la sua nuova Honda RC213V, Alex Rins ha partecipato ad un evento commerciale. Ha chiuso il 2022 con due vittorie nelle ultime tre gare, settimo posto in classifica finale, la meritata ciliegina sulla torta dopo sei anni in sella alla Suzuki GSX-RR. L’8 novembre scorso è montato in sella alla sua nuova moto con il team LCR di Lucio Cecchinello, buone le prime sensazioni da parte del pilota e della squadra. In molti sono pronti a scommettere che riuscirà ad adattarsi prima di Joan Mir ad un prototipo difficile per natura, che solo Marc Marquez in forma perfetta è riuscito a portare ad alti livelli.

La difficile sfida con HRC

Una sfida ambiziosa attende Alex Rins, mai avrebbe immaginato di aver dovuto lasciare il marchio Suzuki. Quando la notizia dell’addio alla MotoGP da parte della Casa di Hamamatsu era ormai certa ha dovuto guardarsi intorno sul mercato e non ha avuto paura di affrontare la scommessa HRC uscendo dalla sua comfort zone. Nella squadra cliente di mister Cecchinello potrà godere di un ambiente sicuramente familiare, ma è chiamato a riportare in alto il nome del team dopo il difficile biennio con Alex Marquez. “Accetto la sfida di riportare la Honda al top, di sviluppare la moto, di adattarmi a un nuovo team… è una stagione dove dovremo crescere sotto tutti i punti di vista“.

Kawauchi nel box Honda

E’ il momento di dimenticare la grande famiglia Suzuki per voltare pagina, scrivere un nuovo capitolo professionale. La MotoGP non ammette tentennamenti, serve determinazione per puntare in alto, perché bastano pochi decimi per ritrovarsi nelle retrovie. Non sarà solo nell’affrontare il difficile impegno, ma ritroverà un ingegnere esperto e ben noto come Ken Kawauchi a dettare la linea tecnica della Honda RC-V. “Abbiamo ancora molte sessioni di test da fare e sono sicuro che ci saranno grandi cambiamenti ora che Ken è entrato a fare parte di HRC“. Il ritorno in grande stile di Marc Marquez gioca anche a suo favore, perché la collaborazione con il pluricampione e con Joan Mir sarà fondamentale per procedere con l’evoluzione della moto e l’adattamento ad un prototipo ben differente dalla sua amata GSX-RR.

Stagione MotoGP importante

Troppo presto per fare pronostici e parlare di rivali, meglio “guardare a noi stessi, fare una moto competitiva e adattarci a uno stile di guida diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati“. Nel corso della pausa invernale ha guidato la sua CBR 1000 RR-R su diversi circuiti spagnoli, praticato il motocross, disputato una gara sullo sterrato del Rocco’s Ranch, si è allenato duramente in palestra. Poco e nulla è cambiato nella preparazione, se non la sua dieta che ora è rigorosamente vegetariana. Si gioca una carta professionalmente rilevante nel campionato MotoGP, consapevole che altri (Alex Marquez, Jorge Lorenzo, Pol Espargarò giusto per citarne alcuni) prima di lui hanno fallito: “Per me è un anno molto importante“.