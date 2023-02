Superbike: chi sarà il pilota di Pedercini? L’ipotesi Roberto Tamburini

Ore intense per il Team Pedercini che sta definendo il pilota per il Mondiale Superbike 2023. La squadra mantovana, che quest’anno si chiamerà TPR by Vinales Racing, non è ancora scesa in pista per i test invernali ma non è stata ferma. In queste settimane ha lavorato alacremente per riuscire a mettere insieme tutti i pezzi di un puzzle sempre molto complesso per i team privati. La voglia di fare bene e tanta ma le certezze sono poche.

Tra i nomi in lizza per la sella di Pedercini ci sono alcuni stranieri, forse spagnoli, e c’è anche Roberto Tamburini. Lucio lo stima da sempre, è tutt’ora a piedi, ed è un pilota competitivo che può fare bene anche con una moto privata, com’è già successo nel 2022 quando è entrato spesso in zona punti.

“Spero di definire il nome entro la prossima settimana – dice Lucio Pedercini a Corsedimoto – sto parlando con vari piloti e non nego che c’è un certo interesse anche per un italiano. E’ facile intuire a chi mi riferisco”.

Partirete dall’Australia o dalla prima gara europea?

“Posso confermare che la nostra prima gara del Mondiale Superbike sarà ad Assen nel week-end del 21 e 23 aprile”.

Quando farete i primi test?

“Cercheremo di fare uno shake down prima possibile poi faremo le due sessioni di test KRT a fine marzo in Spagna per arrivare pronti ad Assen”.

Sete di riscatto?

“Sì e veramente forte. Vogliamo ripartire dopo due anni particolarmente difficili per noi, fare uno step decisivo. Quest’anno avremo nuovamente l’hospitality e ci teniamo a fare bene, ad ingranare la marcia giusta”.