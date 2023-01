Superbike, Roberto Tamburini “Datemi una moto, sono ancora a piedi!”

Roberto Tamburini non ha ancora trovato una sella per 2023. Il pilota riminese vuole correre e qualcosa probabilmente farà ma il suo futuro è ancora un’incognita. Ha abbandonato ormai da mesi la speranza di partecipare ancora al Mondiale Superbike o di riuscire a gareggiare nel Mondiale Supersport. E’ orientato sul Mondiale Endurance è anche lì non ha ancora nulla di certo. Avrebbe voluto fare anche il Campionato Italiano Superbike ma nulla. E dire che nel 2022 si era classificato dieci volte in zona punti nel Mondiale Superbike con una Yamaha privatissima.

“Al novantanove per cento non correrò nel CIV Superbike – dice Roberto Tamburini a Corsedimoto – mi sarebbe piaciuto farlo perché partecipare solo a tre gare di Endurance è un po’ pochino. Sempre che riesca poi a correre nell’EWC perché ho vari contatti ma non ho ancora firmato con nessun team. Ad oggi sono ancora a piedi ma io voglio gareggiare. Ho appena compiuto 32 anni, sono reduce da una buona stagione nel Mondiale Superbike e mi sento all’apice della carriera, non certo da pensione”.

Ti aspettavi di fare così tanta fatica a trovare una sistemazione per il 2023?

“Speravo di no ma realisticamente sapevo che sarebbe stato difficile perché sono un pilota senza budget. Conosco bene il mondo delle moto e so che non basta andare forte pista. Avessi avuto degli sponsor non avrei avuto problemi a trovare, avrei potuto scegliere moto e team. Invece nulla. Qualche proposta l’ho avuta ma niente d’interessante e dopo tutti questi anni se devo correre tanto per farlo, magari rimetterci dei soldi di tasca, non ha senso”.

Hai pensato ai campionati esteri?

“Sì ma non si è fatto nulla. Avevo preso in considerazione anche il Campionato Francese ma stesso discorso del CIV. Ora spero di riuscire a fare il Mondiale Endurance e di avere notizie certe nelle prossime due settimane”.