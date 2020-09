Jorge Prado ha dominato la prima manche del GP Mantova, decima prova MXGP. Ottimo quarto posto di Tony Cairoli che precede Tim Gajser. Alle 16:10 la sfida finale

Jorge Prado (KTM) ha dominato la prima manche del GP Mantova, decimo appuntamento del Mondiale MXGP. Tony Cairoli è finito al quarto posto, a soli sei secondi dal vincitore, guadagnando due punti nei confronti di Tim Gajser (Honda HRC) relegato al quinto posto. Lo spagnolo, 19 anni, è un forma strepitosa: domenica scorsa, sullo stesso tracciato, aveva conquistato la vittoria nel GP Lombardia, prima di essere retrocesso al secondo posto per mancato rispetto delle bandiere gialle. Prado ha preceduto Jeremy Seewer (Yamaha) e Romain Febvre.

Gruppo compatto, che battaglia!

L’assenza di Jeffrey Herlings, dominatore della prima parte di stagione fuori gioco per infortunio, ha riaperto il pronostico e adesso ogni gara è una battaglia furibonda. Jorge Prado è partito benissimo, è andato davanti e non ha più mollato la posizione, nonostante la pressione esercitata da Jeremy Seewer vicinissimo per tutti i 30 minuti più due giri. In avvio Tony Cairoli era terzo, ma nel corso del primo giro ha subìto l’attacco di Romain Febvre e non è stato più in grado di replicare. Il fuoriclasse siciliano però si è tenuto dietro Tim Gajser, campione in carica e – al momento – avversario di riferimento.

Classifica Mondiale aggiornata

Dopo 19 gare su 38 la situazione è la seguente: 1. Gajser (Slo-Honda) punti 332; 2. Cairoli (Ita-KTM) 329; 3. Seewer (Svi-Yamaha) 322; 4. Prado (Spa-KTM) 302; 5. Coldenhoff (Ola-GasGas) 287.

La rivincita alle 16:10

Il programma del GP Mantova si conclude alle 16:10 con gara 2. Non ci sarà diretta TV, la corsa è comunque visibile su varie piattaforme web, qui il programma. Ricordiamo che sullo stesso tracciato domenica prossima si correrà di nuovo, per l’undicesima tappa del Mondiale che avrà la titolazione di GP Europa.

Foto: Tony Cairoli