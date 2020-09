La MXGP oggi è di scena a Mantova, tracciato che ospita tre GP in una settimana. Occasionissima per Tony Cairoli, ma gli avversari non mollano

Tony Cairoli all’attacco nella nona prova del Mondiale MXGP che si corre oggi sulla sabbia di Mantova. Il fuoriclasse siciliano della KTM parte per incrementare il vantaggio in classifica, al momento +7 punti nei confronti del campione in carica Tim Gajser, pupillo Honda HRC. Esattamente a metà di questa particolare stagione, Tony Cairoli ha davanti la prospettiva di correre tre GP (sei manche) sullo stesso tracciato mantovano, dove ha già vinto in diverse occasioni, l’ultima lo scorso anno. La MXGP infatti tornerà in pista mercoledi 30 settembre (GP Mantova) e infine domenica 4 ottobre (GP Europa). Sarà assente, purtroppo, l’olandese Jeffrey Herlings, fuori dai giochi per il grave infortunio nella tappa di Faenza. Pronostico molto incerto: potrebbero dire la loro anche Jorge Prado (KTM) e Jeremy Seewer (Yamaha), apparsi molto in forma nell’ultimo scorcio di stagione.

La classifica Mondiale (dopo 8 GP su 18)

1. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 285 punti; 2. Tim Gajser (SLO, HON), 278 p.; 3. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 263 p.; 4. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 255 p.; 5. Jorge Prado (ESP, KTM), 237 p.; 6. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 233 p.; 7. Glenn Coldenhoff (NED, GAS), 233 p.; 8. Romain Febvre (FRA, KAW), 203 p.; 9. Gautier Paulin (FRA, YAM), 201 p.; 10. Clement Desalle (BEL, KAW), 194 p.

Gli orari TV

Eurosport 2/Eurosport Player

09:15 – MX2 Prove libere/Qualifiche (no diretta TV)

10:15 – MXGP Prove libere/Qualifiche (no diretta TV)

12:05 – Diretta MX2 Gara 1

13:05 – Diretta MXGP Gara 1

15:10 – Diretta MX2 Gara 2

16:10 – Diretta MXGP Gara 2

RaiSport

14:00 Differita MXGP Gara 1

16:10 Diretta MXGP Gara 2

Kiara Fontanesi in piena lotta

Ieri, sempre a Mantova, si è disputata la terza prova del Mondiale WMX con Kiara Fontanesi protagonista. Nonostante alcuni episodi sfortunati, la sei volte campionessa del mondo ha arpionato il terzo posto nel GP, guadagnando un punto nei confronti della rivale più insidiosa, la neozelandese Courtney Duncan iridata in carica. Kiara è terza in classifica, a -13 punti dalla tedesca Larissa Papenmeier, vincitrice del GP. Mercoledi, sulla stessa pista di Mantova, la Fontanesi potrà andare a caccia del primato.