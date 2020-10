Adesso o mai più: oggi nel GP Limburgo Tony Cairoli deve invertire l'inerzia MXGP per mantenere viva la speranza di conquistare il decimo Mondiale

Nello show infrasettimanale della MXGP il nostro Tony Cairoli cercherà di mantenere viva la possibilità di agguantare il decimo mondiale della sua fantastica carriera. Oggi si corre di nuovo sul tracciato di Lommel, in Belgio: si tratta del 14° appuntamento di questo calendario d’emergenza. Dopo mancheranno solo quattro tappe: domenica si corre di nuovo sull’inferno sabbioso del Limburgo, poi la MXGP si sposterà a Pietramurata (Trentino) per gli ultimi tre round, sempre spalmati in una settimana di fuoco.

Adesso o mai più

Domenica scorsa, sempre a Lommel, Tony Cairoli ha pagato a carissimo prezzo la brutta posizione al cancello di partenza (quattordicesimo) restando coinvolto due volte nei grovigli della prima curva. E’ finito solo nono, piazzamento che lo ha fatto scivolare a 48 punti da un Tim Gajser (Honda HRC) vincitore del GP e in gran forma in questo periodo. Quindi serve reagire: Lommel in passato ha giocato spesso a favore di TC222, quindi l’inerzia del Mondiale potrebbe girare. Ma servirà una prestazione super. Occhio anche a Jorge Prado (KTM) e Jeremy Seewer (Yamaha), staccati di 59 punti dal capofila, quindi a loro volta in gioco per il titolo, visto che restano 250 punti da assegnare.

Tutto in diretta tv

Il GP Limburgo godrà, finalmente, di una copertura TV all’altezza. Tutto il programma di gare (anche MX2) andrà in diretta su Eurosport2, mentre Raisport proporrà la prima manche in differita e la seconda in diretta. Qui sotto tutti gli orari dei collegamenti. Su Corsedimoto aggiornamenti in tempo reale e in serata le highlights video del GP.

Gli orari TV Eurosport2 e Raisport

12:00 MX2 Gara 1 diretta Eurosport2

13:00 MXGP Gara 1 diretta Eurosport2 (differita RaiSport ore 14)

15:00 MX2 Gara 2 diretta Eurosport2

16:00 MXGP Gara 2 diretta Eurosport 2 e Raisport