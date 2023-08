MXGP, Jeffrey Herlings: obiettivo podio nel “suo” GP

Le ripartenze dagli infortuni non sono mai facili. Lo sa bene Jeffrey Herlings, che ha vissuto anche troppo spesso situazioni di questo tipo. L’ultima proprio di recente per la frattura della vertebra C5 che l’ha costretto a salutare ancora una volta la lotta mondiale. L’alfiere KTM è tornato in azione in Finlandia, lo scorso weekend in Svezia ha faticato ma è andato molto vicino al podio. Nei prossimi giorni però Herlings è di casa, visto che si corre nei Paesi Bassi: una spinta considerevole per la ricerca del primo acuto dall’infortunio.

GP Svezia difficile

L’appuntamento a Uddevalla non è stato favorevole a nessuno. Il maltempo notturno in particolare ha reso la pista piuttosto difficile, il ‘colpo di grazia’ è stato quando la pioggia ha rifatto capolino nel corso della domenica di gare, e non per due gocce. Guardando a Jeffrey Herlings, nella prima manche un intoppo tecnico non gli ha certo dato una mano: dopo la brutta partenza, un contatto con un altro pilota ha provocato la rottura della protezione della forcella anteriore. Un pezzo rimasto penzoloni per un po’, col rischio anche di bucargli la gomma, finché non si è staccato. Da quel momento Herlings ha cercato di limitare i danni, chiudendo infine 8° con la testa già a Gara 2. Ma ecco la pioggia, arrivata nel corso della manche MX2 e che non si è fermata per i piloti MXGP: l’alfiere KTM ha chiuso 4°, un piazzamento valso anche il 4° posto di GP.

Herlings speranza di casa

Il pentacampione di Geldrop ha ammesso le difficoltà in Svezia. “Era abbastanza difficile superare, tanti piloti sono rimasti bloccati” ha infatti dichiarato, confermando anche la partenza mancata e la complessa rimonta in Gara 1. Nella seconda manche poi è rimasto sempre dietro al rientrante Maxime Renaux, senza riuscire però a trovare lo spunto per superarlo e mancando così il podio di GP. “Il 4° posto non è un bene, ma neanche un male” ha commentato Herlings, già concentrato sul prossimo round. Come detto, tra pochi giorni si corre ad Arnhem, tappa di casa per il numero #84. “Non vedo l’ora! Sarà certo difficile, ma dovrebbe andare bene. Devo fare due buone partenze, poi spero di poter lottare per il podio.”

Foto: KTM Images/Ray Archer