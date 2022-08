MXGP Finlandia: Chi si rivede, qualifiche a Febvre! Italiani indietro

Il primo acuto del vice-campione MXGP 2021. Romain Febvre si fa vedere in Finlandia, primo trionfo in Qualifying Race dal 2020! Nonché il primo in una stagione iridata iniziata con grande ritardo per un grave infortunio. Ma l’alfiere Kawasaki vuole almeno provare a chiudere in bellezza, lanciandosi così per il Mondiale Motocross 2023. Segue un duo olandese, con Brian Bogers a precedere Glenn Coldenhoff, il migliore degli italiano è Alberto Forato 15°.

Qualifying Race

Per Romain Febvre, sempre più protagonista nonostante il lungo stop, è stato un successo quasi in scioltezza. Holeshot per Jeremy Seewer, ma il vice-iridato MXGP non si fa cogliere impreparato e riesce presto ad avere la meglio. Lo svizzero di Yamaha tiene il secondo posto, per poi subire il recupero degli inseguitori, oltre ad incappare in una scivolata. Sfrutta bene la situazione il trio olandese Brian Bogers, Glenn Coldenhoff e Calvin Vlaanderen, anzi quest’ultimo un po’ meno, visto che perderà posizioni per un incidente. Non brilla Jorge Prado, in migliore in time practice ma quinto al traguardo, davanti ad un tattico Tim Gajser. Indietro i nostri portacolori: come detto, Alberto Forato è il migliore con il 15° posto finale. Ivo Monticelli chiude 19°, lo segue a ruota Mattia Guadagnini.

La classifica

Gli orari MXGP

La diretta delle gare di domenica 14 agosto è garantita integralmente da mxgp-tv.com, solo in abbonamento. Stesso discorso per le due corse MXGP trasmesse da Eurosport 2, mentre i canali Rai manderanno le manche finlandesi solamente in differita.

RAISPORT

21:00 Differita Gara 1

22:00 Differita Gara 2

EUROSPORT 2

13:00 Diretta Gara 1

16:00 Diretta Gara 2

Foto: Kawasaki MXGP