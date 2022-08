MotoGP, Jack Miller riconosce “Vado via ma Ducati con me è onesta”

Jack Miller e Ducati è una delle collaborazioni MotoGP ormai giunte al capolinea. Dall’anno prossimo infatti il pilota australiano sarà uno degli alfieri di punta di KTM Factory. Nel frattempo però il sodalizio continua, e non solo per modo di dire. In occasione del GP a Silverstone infatti, Miller ha sottolineato l’impegno della Rossa anche nei suoi confronti, nonostante sia ormai in partenza. Un aiuto in più per permettere al #43 ed alla sua Desmosedici di chiudere al meglio questo importante capitolo.

Podio iridato nel mirino

Jack Miller è approdato in Ducati nel 2018, chiudendo il triennio come pilota satellite di casa Honda. Con la Rossa è partito da Pramac Racing, rimanendoci per tre stagioni prima di essere promosso nel team factory nel 2021. Miller e Ducati hanno ottenuto insieme 18 podi in totale, due di questi sono le vittorie conquistate in sequenza l’anno scorso, la sua stagione migliore. Il pilota di Townsville però ha un obiettivo ben preciso per questo campionato, nientemeno che ‘disturbare’ i tre maggiori candidati per il titolo 2022. “Voglio provare a fare meglio dell’anno scorso” ha scritto nel suo blog dopo il GP britannico. “Non c’è un grande divario. Se riesco ad essere costante e veloce, c’è una possibilità. Sarebbe bello finire con un buona posizione.”

Il ringraziamento a Ducati

Nel corso del fine settimana a Silverstone s’è vista anche una particolare novità tecnica su alcune Desmosedici. “Lo stegosauro, come l’hanno chiamato” ha sottolineato Miller. Lui è uno dei piloti che ha provato questa particolarità, riservandosi i commenti per più avanti e preferendo rimarcare invece un altro aspetto. “Questo dimostra il grande impegno da parte di Ducati. Con tutti i suoi piloti, anche con me in partenza a fine anno: è nel loro DNA. È abbastanza insolito che una fabbrica continui a dare i suoi aggiornamenti a chi se ne va, ma in Ducati sono stati sempre onesti con me al 100%, lo apprezzo molto.” Un binomio che forse ha raccolto meno delle aspettative, ma certo il periodo migliore di Miller a livello di risultati dopo il difficile doppio salto. E l’australiano ha solo parole d’affetto per il marchio italiano.

Foto: motogp.com