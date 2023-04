Il tracciato portoghese di Agueda, completamente rinnovato per l’occasione, ospita il quinto round del Mondiale Motocross. Per i colori italiani sarà un evento importantissimo soprattutto sul fronte MX2, il campionato iridato riservato ai piloti under 23 anni: Andrea Adamo è infatti reduce dal primo trionfo in carriera firmato in Trentino. Il siciliano della KTM, 19 anni, è l’astro nascente del fuoristrada italiano. Davanti a sè ha un Jago Geerts (Yamaha) in forma smagliante, che dopo tre secondi posti nel Mondiale è maturo per puntare al titolo. Ma anche il belga ha punti deboli, mentre Adamo sta acquisendo velocemente esperienza e convizione nei propri mezzi. Sarà uno show fantastico!

La “benedizione” di Tony Cairoli

Andrea Adamo ha le carte in regola per diventare il nuovo portabandiera del Motocross italiano dopo il ritiro di Tony Cairoli, siciliano come lui e vincitore di nove titoli Mondiali. “E’ un ragazzo di talento, ha già vinto il suo primo GP e sono convinto che possa giocarsi anche il Mondiale” assicura il Tony nazionale. In MXGP, la top class, l’uomo più in forma in quest’inizio di stagione è lo spagnolo Jorge Prado (GasGas): dovrà vedersela coi soliti avversari, in particolare con Jeffrey Herlings che dopo il grave infortunio che l’ha tenuto tutto il 2022 lontano dalle piste, ha cominciato un pò a corrente alternata. La forma dell’olandese però è in miglioramento, il confronto diretto farà scintille.

MX2 in TV solo in differita

RaiSport offrirà in differita soltanto la MXGP, a tarda sera domenica 30 aprile. Su Eurosport2 invece saranno visibili le gare di MX2 e MXGP, per gustare la seconda e decisiva manche anche in questo caso bisognerà attendere domenica notte. Com’è ormai abitudine, per non perdere neanche un istante dello spettacolo in pista, c’è lo streaming della piattaforma ufficiale MXGP-TV.com che offre l’intero programma del GP Portogallo live, con commento in inglese e a pagamento.

Sabato 29 aprile 2023

10:30 MX2 prove libere

11:00 MXGP prove libere

13:45 MX2 Prove ufficiali

14:20 MXGP Prove ufficiali

15:05 EMX125 Gara 1

15:50 EMX250 Gara 1

16:35 MX2 Gara qualifica

17:20 MXGP Gara qualifica

Domenica 30 aprile 2023

09:40 EMX125 Gara 2

11:30 EMX350 Gara 2

13:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport2)

14:15 MXGP Gara 1 (RaiSport differita 23:00, diretta Eurosport2)

16:10 MX2 Gara 2 (differita Eurosport2 23:55)

17:10 MXGP Gara 2 (Raisport differita 23:55, differita Eurosport2 lunedi 00:55)

