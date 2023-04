MotoGP, Marc Marquez tra sanzione e ricorso: “Decisione del team”

Lo spettro di Marc Marquez continua ad aleggiare nel paddock di Jerez, il rientro è rimandato a Le Mans, ammesso che la Tac sia favorevole all’opinione dei medici. Per quella data la Corte d’Appello della MotoGP dovrebbe prendere una decisione definitiva sulla sanzione al pilota della Honda. Il doppio Long Lap Penalty è stato inflitto, riscritto e oggetto di ricorso, resta nel limbo dell’incertezza. Intanto ha saltato le tappe in Argentina, Texas e Spagna, aizzando voci di un possibile addio o cambio di squadra.

La penalità “incerta”

Il dott. Ignacio Roger de Ona ha dato delle chiare delucidazioni sull’infortunio di Marc Marquez, chiarendo che si tratta di una “frattura di Bennett”. In parte ha messo a tacere le voci che circolavano sul campione di Cervera e la Honda, per nulla disposta a perdere la sua punta di diamante. Il ricorso contro la sanzione riscritta va anche in tale senso, HRC è disposta a tutto pur di rendere felice il suo asso. “La penalità era corretta, ma dopo due giorni la cambiano e il team ha deciso di fare appello. Per me la penalità più dura è saltare tre gare di fila“, ha spiegato l’otto volte iridato.

I contatti in MotoGP

A Le Mans proverà a ritornare, non è da escludere un ulteriore slittamento del suo rientro in pista. Nelle ultime settimane è stato criticato, prima per la sua manovra in gara a Portimao, poi per il ricorso sull’errore dei commissari FIM. “I contatti succedono e succederanno, speriamo che ne capitino meno. Ma tutti i grandi della storia hanno avuto queste situazioni, tutti i grandi del motociclismo hanno più o meno questo tipo di esperienza, andiamo al limite“.

Marc Marquez tiene a sottolineare che non fosse sua intenzione travolgere Miguel Oliveira, sebbene non cerchi alibi e ritenga giusta la sanzione. “Nessuno vuole cadere e nessuno vuole prendere un altro pilota. Da tutte le azioni impari ed è per questo che quando sbagli devi essere penalizzato. Servirebbe anche fare un po’ di chiarezza, ogni azione è diversa. Ma è il motociclismo, chi non lo capisce significa che non ha visto molte gare nella sua vita“.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon

Foto: MotoGP.com