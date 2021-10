Motocross: Provaci Kiara, orari tv e live streaming della finalissima WMX

Oggi è il giorno decisivo: Kiara Fontanesi punta al settimo mondiale motocross femminile. Bisogna recuperare 16 punti alla neozelandese Ducati. Ecco dove vedere le due sfide

E’ il grande giorno: a Pietramurata (Trento) Kiara Fontanesi proverà a conquistare il settimo titolo mondiale di motocross femminile. Fra la campionessa parmense e l’obiettivo c’è la neozelandese Courtney Duncan, in vantaggio di 16 punti. Nelle due manche di oggi ne restano in palio 50: impresa dunque molto difficile, visto il livello dell’avversaria, iridata in carica. Ma Kiara ci ha abituato ad imprese stratosferiche, ed avrà il vantaggio di correre su un tracciato che conosce a menadito e ha già vinto tanto: mai dire mai!

Le highlights su Corsedimoto

Sul nostro sito saranno disponibili le immagini più belle di entrambe le manche della finalissima mondiale, poco dopo la conclusione. Per gustare l’evento in diretta, è disponibile la diretta streaming su www.mxgp-tv-com la piattaforma ufficiale del motocross. Ci si può abbonare per il singolo GP oppure per i cinque che restano da disputare per la MXGP.

Orari TV e streaming

Sabato 23 ottobre (solo su mxgp-tv.com)

9:00 WMX Prove libere

10:35 WMX Prove ufficiali

11:00 Studio show (diretta mxgp-tv.com)

13:10 WMX Gara 1 (diretta mxgp-tv.com)

13:55 EMX125 gara 1 (diretta mxgp-tv.com)

15:10 WMX Gara 2 (diretta mxgp-tv.com)

15.55 EMX125 gara 2 (diretta mxgp-tv.com)

Domenica 24 ottobre

9:15 MX2 Prove libere/ufficiali (diretta mxgp-tv.com)

10:15 MXGP Prove libere/ufficiali (diretta mxgp-tv.com)

12:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport2, mxgp-tv.com)

13:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport2, mxgp-tv.com differita alle 17:00 su Raisport)

15:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2, mxgp-tv.com)

16:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport2, mxgp-tv.com) differita alle 22:30 su Raisport)